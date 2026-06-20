لقمة العيش والمبدعون.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ياسمين الخطيب: "الحقيقة التي يغفلها كثيرون، أن الانشغال بلقمة العيش، أو التوجس من فقدانها، يشتت ذهن أكثر المبدعين موهبة، فينقطع عنهم وحيهم، ويغيب إلهامهم. ولو أن صعلوكاً متمرساً مثل موديلياني فكر لحظة في إيجار منزله، وفواتير الكهرباء، ومصاريف مدرسة العيال، لضل طريقه إلى المجد!".

وكانت قد احتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، معبرة عن فرحتها عبر منشور لها على موقع “فيس بوك”، كتبت خلاله كلمات غزل احتفالا بالإنجاز.

ونشرت ياسمين الخطيب صورة لها بقميص نادي الزمالك وعلقت :“القلعةُ البيضاءُ تنشدُ لحنَها والنصرُ تحملُ زَهْوَهُ الراياتُ”.