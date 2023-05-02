طرح "أشهر عمليات الهروب" لـ مورجان فريمان على قناة الوثائقية

نشرت قناة الوثائقية، البرومو التشويقي للسلسلة الوثائقية أشهر عمليات الهروب، التي يقدّمها النجم العالمي مورجان فريمان ، والمقرر طرحها على القناة خلال الفترة القادمة .

وعلقت القناة على البرومو : انتظروا السلسلة الوثائقية (أشهر عمليات الهروب) مع مورجان فريمان.. قريبًا على قناة الوثائقية

وكان قد كشف المخرج شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية تفاصيل إعلان القناة إنتاج فيلم عن "كليوباترا".

وأضاف "شريف سعيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن مصر لن تسلم أبدا من محاولة تشويه التاريخ أو اختطافه من قبل البعض لأسباب مختلفة، من تلك الأسباب هي أن تكون أسباب ذاتية لدي أعراق أخرى.

وتابع شريف سعيد، أن ما يجب فعله في معركة الوعي هو أن يكون العمل منظبط وعلي أتم وجه داخل هذه المعركة، مشيراً إلى أن جلسات منعقدة بشكل مستمر داخل القناة مكونة من علماء في التاريخ والآثار والانثربيولوجي لإقامة هذا العمل الجديد والهام في تاريخ مصر.