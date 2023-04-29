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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

لوسي
لوسي

أكدت الفنانة لوسي، ان مشاركتها فى الأعمال السينمائية اثرت عليها كراقصة، نظراً لارتباطها بتصوير عدد من الاعمال الدرامية والسينمائية . 

وتابعت لوسي : التمثيل أخدني من الرقص ، فقد كنت أرفض السفر أو المشاركة فى حفلات أو افراح ، نظراً لانشغالي بتصوير أعمال فنية مثل ارابيسك وليالي الحلمية وزيزينيا .

واضافت لوسي : قررت التوقف عن الرقص منذ عامين ، وقد اتخذت القرار فى ثانية واحدة .

الجدير بالذكر ان الفنانة لوسي خاضت الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل المداح ، والذى قدمت من خلاله شخصية هند بنت الاحمر .

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

لوسي ليالي الحلمية هبه مجدى رانيا فريد شوقي يسرا اللوزي عفاف رشاد

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لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

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