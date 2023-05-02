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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوم 13 يواصل تصدر شباك الإيرادات ورمضان وربيع وشيكو يلاحقونه

أفلام موسم عيد الفطر
أفلام موسم عيد الفطر

تنافس عدد من الأعمال السينمائية فى موسم عيد الفطر السينمائي، فى شباك التذاكر، وفى السطور التالية نستعرض الإيرادات أمس.

يوم 13 :

تصدر فيلم  “يوم 13” المركز الأول لأول مرة منذ طرحه فى السينمات ،  حيث بلغت إيراداته 568,250 جنيه، والذى تم تأجيل عرضه أكثر من مرة حتى وجد صناعه الفرصة المناسبة لعرض الفيلم فى عيد الفطر، ويعد هذا العمل أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3d، وهو العمل الذى يقوم ببطولته كل من أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغنى ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله، الذى يعود إلى الإخراج والإنتاج بعد فترة توقف طويلة، حيث كان آخر أعماله الإخراجية مسلسل "الزيبق" فى عام 2017

 

هارلي : 


وحقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ 396,481 جنيه، ليحتل المركز الثاني  وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

بعد الشر : 


أما فيلم “بعد الشر” فقد حقق مبلغ 191,852 ألف جنيه ليحتل المركز الثالث ، تدور أحداثه حول طيار يتعرض لمواقف كوميدية وأزمات يحاول الخروج منها، وذلك من خلال شخصية سولى الذى يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا فى علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش، ولكن فى إطار كوميدى، كما يظهر فى الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف فى الفيلم.

ويضم العمل في بطولته بجانب علي ربيع، ورنا رئيس، كلًا من ميرنا نور الدين، وأوس أوس، وعمرو عبد الجليل، وألفت عمر، وهالة فاخر، وشيرين، والفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وتحت قيادة المخرج أحمد عبد الوهاب.

ابن الحاج أحمد :


أما فيلم "ابن الحاج أحمد"، بطولة الفنان شيكو مبلغ فقد حقق مبلغ 115,538  ألف جنيه، ليأتي في المركز الرابع.

ويعد هذا الفيلم أول بطولة فردية لـ شيكو بعد مشاركته هشام ماجد وأحمد فهمى فى عدد من الأعمال الناجحة، والفيلم للمخرج معتز التونى، ويشارك فى بطولته عدد من نجوم الكوميديا منهم رحمة أحمد، وسيد رجب، إضافة إلى صبرى فواز، ومن تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى، وفكرة عمرو سلامة.

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رمسيس باريس : 


أما فيلم "رمسيس باريس" فقد حقق مبلغ : 74,779 ألف جنيه وتواجد في الركز الخامس ، وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، وتقدم هيفاء وهبى فى الفيلم شخصية فتاة شعبية.  

ويشارك هيفاء وهبى فى بطولة الفيلم كل من حمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة أو أوس أوس، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

مغامرات كوكو :


وفى المركز الخامس جاء فيلم “مغامرات كوكو" بعدما حقق إيرادات بلغت 36,578 الف جنيه، الذى يشهد ثانى بطولة للفنان بيومى فؤاد، والفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى، حيث يمتلك هذا المستشفى دكتور فوزي "خالد الصاوي"، ويدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب بيومى فؤاد وشيرين رضا كل من خالد الصاوى وإيهاب فهمى ومنة فضالى ونانسي صلاح وأوس أوس وحمدى الميرغنى وعمرو عبد العزيز.

 

ساعة إجابة : 


وجاء فى المركز الاخير فيلم "ساعة إجابة"  بعدما حقق مبلغ 15,233 الف جنيه والذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم حيث يقوم ببطولة الفيلم الطفل سليم مصطفى الذي خطف قلوب المشاهدين بشخصية يونس في مسلسل ليه لأ؟، ويشاركه بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضا، والعمل فكرة أحمد شيكو ومن تأليف ورشة كتابة بعنوان "ورق عنب" التي تضم شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، وإخراج مصطفى أبو سيف.

احمد داود احمد زاهر مصطفى خاطر يوم 13 مغامرات كوكو محمد رمضان محمود عبد المغني

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