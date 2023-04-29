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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمار يتصدر نسب المشاهدة في مصر.. تفاصيل

فيلم عمار
فيلم عمار

تمكن فيلم الرعب المصري عمار من الدخول الي قائمة الاعمال الافلام مشاهدة في مصر عبر منصة watch it ، وذلك خلال الساعات الماضية . 

حيث أحتل فيلم عمار المركز الأول من أصل 10 مراكز للاعمال السينمائية الاعلي  مشاهدة فى مصر، تلاه فيلم ريستا وفيلم الممر.

تدور أحداث فيلم الرعب عمّار حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

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الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي.والعمل من إنتاج شركة Nilewood.

ويشهد فيلم عمار التعاون الثاني بين المخرج محمود كامل والنجم شريف سلامة بعد مسلسل السهام المارقة، والتعاون الثاني أيضًا بين شريف سلامة والنجمة إيمان العاصي بعد فيلم مقلب حرامية.

 

 

 

عمار شريف سلامة إيمان العاصي محمود كامل مصر فيلم الممر المداح سينما

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