التليفزيون وقع وعاصفة .. لوسي تكشف عن مواقف الجن معها بسبب المداح 3

حلت الفنانة القديرة لوسي ضيفة على موقع صدي البلد ، لتكريمها عن دورها ضمن أحداث مسلسل المداح 3 ، والذى عرض خلال شهر رمضان وحقق نجاحاً كبيراُ .

وكشفت لوسي فى تصريحات مصورة ، عن بعض المواقف التى تعرضت لها أثناء تصوير مسلسل المداح 3 ، والذى لعبت فيه دور جنيه تدعي هند بنت الاحمر ، حيث قالت : فى إحدي المرات كنا نقوم بتصوير مشهد فى الفيوم ، واثناء ذهابي إلى الاستديو كان الجو رائع ، الا انني فؤجئت بالمخرج المنفذ يتحدث معي أثناء توجهي إلى مكان التصوير ، وطلب مني المغادرة بسبب سوء الاحوال الجوية ، وعلى الرغم من انني كنت فى الطريق وجدت الجو رائع، ولكن بمجرد دخولي موقع التصوير فوجئت بعاصفة شديدة، وبالفعل تم الغاء التصوير .

وتابعت لوسي حديثها قائلة: أما الموقف الثاني فقد كان اثناء تواجدي فى الفندق ، وفؤجئت بان التليفزيون الموجود فى غرفتي وقد سقط دون اي سبب أو مبرر .

الجدير بالذكر ان الفنانة لوسي خاضت الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل المداح، والذي عرض اخر حلقاته اليوم.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.