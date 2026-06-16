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أحمد سعد لـ صدى البلد : التمثيل لم يغب عن أحلامي .. والانتقادات لا تشغلني .. والألبوم الفرفوش لإسعاد الناس | حوار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد لـ صدى البلد : التمثيل لم يغب عن أحلامي .. والانتقادات لا تشغلني .. والألبوم الفرفوش لإسعاد الناس | حوار

النجم أحمد سعد
النجم أحمد سعد
أوركيد سامي

حقق النجم أحمد سعد نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة من خلال "الألبوم الفرفوش"، الذي تصدر التريند وحصد تفاعلًا واسعًا من الجمهور. وفي حواره مع موقع صدى البلد، تحدث أحمد سعد عن كواليس الألبوم، وسر إطلالاته المثيرة للجدل، ورغبته في العودة إلى التمثيل، إلى جانب مشروعاته الفنية المقبلة.

س: بدايةً.. ما سر الحماس الكبير الذي دفعك لتقديم "الألبوم الفرفوش"؟

ج: كنت حابب أقدم حالة مختلفة تناسب أجواء الصيف، وتدخل البهجة على الناس. إحنا كلنا بنعيش ضغوط كتير، وحسيت إن الجمهور محتاج جرعة من السعادة والطاقة الإيجابية، وده كان الهدف الأساسي من الألبوم.

س: وكيف رأيت ردود فعل الجمهور على الألبوم؟

ج: الحمد لله التفاعل فاق توقعاتي، وده أسعدني جدًا. أي فنان بيكون أكبر مكافأة ليه إنه يشوف الناس مبسوطة بالشغل اللي بيقدمه ويحس إن رسالته وصلت.

س: هل تعتقد أن الجمهور كان بحاجة لهذا النوع من الأغاني في الوقت الحالي؟

ج: أكيد، لأن الموسيقى مش بس للترفيه، أحيانًا أغنية واحدة ممكن تغير مزاج إنسان وتديله طاقة إيجابية، وعشان كده حرصت إن الأغاني تكون خفيفة ومبهجة.

س: نجاحك الكبير في الغناء.. هل أبعدك عن التمثيل؟

ج: لا ، أنا بحب التمثيل جدًا، ولسه عندي شغف كبير تجاهه، ومش شايف إني بعدت عنه بشكل نهائي. تركيزي في الفترة الأخيرة كان على الغناء، لكن أتمنى أرجع بعمل مختلف ومميز.

س: وما نوعية الأدوار التي تتمنى تقديمها؟

ج: أتمنى أقدم أعمال بأفكار جديدة ومختلفة، تضيف لمشواري الفني وتكون مفاجأة للجمهور.

س: مؤخرًا ظهرت بإطلالات متنوعة وأثارت جدلًا واسعًا.. كيف ترى ذلك؟

ج: الاختلاف جزء من شغلي، والناس بتحب تتكلم عن أي حاجة جديدة. ولو مفيش اختلاف أصلًا محدش هيتكلم، وده طبيعي في عالم الفن.

س: وهل تؤثر فيك الانتقادات التي تتعرض لها بسبب هذه الإطلالات؟

ج: بصراحة لا، الانتقادات لا تهمني. أنا مركز في شغلي ونجاحي، لأن الفنان لو وقف عند كل تعليق سلبي مش هيكمل طريقه.

س: البعض يرى أن إطلالاتك غير تقليدية  ما ردك؟

ج: التجديد جزء من شخصيتي الفنية، وأنا بحب التنوع سواء في الأغاني أو الكليبات أو الشكل الخارجي، وطالما الحاجة مقتنع بيها ومش فيها أي مشكلة، بعملها.

س: وما تعليقك على من يتهمونك بالتشبه بالنساء بسبب بعض الإطلالات؟

ج: الكلام ده غير صحيح، أنا مش بعمل حاجة حرام ولا في تشبه بالنساء، دي مجرد اختيارات فنية وشخصية موجودة في كل أنحاء العالم.

س: ما الذي يمثله لك حب الجمهور؟

ج: دي نعمة كبيرة من ربنا، وبتديني دافع إني أشتغل أكتر وأقدم أعمال تليق بثقة الناس ودعمهم المستمر.

س: وماذا عن خططك الفنية خلال الفترة المقبلة؟

ج: عندي أفكار كتير مختلفة بحضر لها حاليًا، وإن شاء الله الجمهور هيشوف مفاجآت كبيرة سواء في الغناء أو مشروعات فنية جديدة.

س: كلمة أخيرة لجمهورك؟

ج: بشكر كل الناس اللي دعمتني ووقفت جنبي، ووعدي ليهم إن اللي جاي أحلى، وهدفي دايمًا إني أقدم شغل يسعدهم.

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