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استعدوا لحرارة شديدة.. موجة مرتفعة تضرب البلاد لمدة 10 أيام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استعدوا لحرارة شديدة.. موجة مرتفعة تضرب البلاد لمدة 10 أيام

استعدوا للأشد حرارة.. موجة مرتفعة تضرب أنحاء الجمهورية لمدة 10 أيام
استعدوا للأشد حرارة.. موجة مرتفعة تضرب أنحاء الجمهورية لمدة 10 أيام
ياسمين القصاص

مع دخول فصل الصيف ذروته، لم يعد الحديث عن ارتفاع درجات الحرارة مجرد شكوى يومية بين المواطنين، بل تحول إلى محور اهتمامهم بشكل أساسي، خاصة مع تزايد التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب الشعور بحرارة تفوق الأرقام المعلنة من هيئة الأرصاد الجوية. 

وفي ظل توقعات بموجة شديدة الحرارة تمتد لأيام، حذر خبراء مناخ وأرصاد من تزامن عدة ظواهر مناخية ستزيد من الإحساس بالطقس الحارق، مؤكدين أن تأثيراتها لن تقتصر على المواطنين فقط، بل ستمتد إلى القطاع الزراعي والمحاصيل.

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وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه الظواهر تعد طبيعية ومتكررة خلال شهري يوليو وأغسطس، لكنها تتزامن هذا العام مع ارتفاع واضح في نسب الرطوبة، وهو ما يضاعف الإحساس بدرجات الحرارة.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السبب الرئيسي وراء ذلك يرجع إلى مرور الكتل الهوائية الساخنة فوق البحر المتوسط، حيث تكتسب كميات كبيرة من بخار الماء قبل وصولها إلى اليابسة، ما يؤدي إلى ارتفاع الرطوبة بصورة ملحوظة.

وأضافت أن الرطوبة المرتفعة تتسبب فيما يعرف بـ"الخداع الحراري"، إذ يشعر المواطنون بدرجات حرارة أعلى من القيم الفعلية المعلنة بنحو أربع درجات مئوية، وهو ما يفسر الفارق بين درجات الحرارة المسجلة والإحساس الحقيقي بها.

وفيما يتعلق بحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، أوضحت غانم أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح بين 35 و36 درجة مئوية في الظل، بينما يكون الطقس ليلا معتدلا إلى رطب، مع استمرار سطوع أشعة الشمس نهارا، ونشاط متقطع للرياح من يوم إلى آخر، إضافة إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، تؤثر مؤقتًا على مستوى الرؤية الأفقية قبل أن تتلاشى مع شروق الشمس، دون تأثير يذكر على الحركة المرورية.

واختتمت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية بتوجيه نصيحة للمواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مؤكدة أن الجمع بين ارتفاع الإشعاع الشمسي وزيادة الرطوبة يجعل هذه الفترة الأكثر خطورة على الصحة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

ومن جانبه، يقول الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن قراءات نماذج الإنذار المناخي المبكر، بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشير إلى تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة تبدأ اعتبارا من اليوم السبت، ومن المتوقع أن تستمر لمدة لا تقل عن عشرة أيام، لتؤثر على مختلف أنحاء الجمهورية.

What Is The Effect Of Latitude On Temperature?

وأضاف فهيم- خلال تصريحات له، أن الموجة المرتقبة تتزامن مع ثلاث ظواهر مناخية رئيسية تزيد من حدة الشعور بالحرارة، تتمثل الأولى في استمرار الموجات الحارة دون انقطاع مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ليلا، بما يقلل من الإحساس بالاعتدال خلال ساعات الليل.

وأشار فهيم، إلى أن الظاهرة الثانية تتمثل في ارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي بصورة كبيرة، وهو ما يزيد من التأثير المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، بينما تتمثل الظاهرة الثالثة في ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الصباح، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكون الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن هذه الظروف المناخية تنعكس بشكل مباشر على القطاع الزراعي، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة ليلا يؤدي إلى زيادة ما يعرف بـ"تنفس الظلام"، وهي ظاهرة ترفع معدل استهلاك النبات للمواد الغذائية المخزنة، كما تزيد من إفراز هرمون "الإيثيلين"، وهو ما قد يتسبب في صغر حجم الثمار والحبوب أو دفعها إلى النضج المبكر بصورة غير طبيعية.

وأضاف أن احتياجات النباتات للمياه سترتفع خلال هذه الفترة بنسبة تتراوح بين 20 و25%، محذرا كذلك من تعرض عدد من المحاصيل، وفي مقدمتها الرمان والطماطم، للإصابة بما يُعرف بـ"لسعات الشمس" نتيجة شدة الإشعاع الحراري.

وفي رصد جغرافي لدرجات الحرارة المتوقعة (العظمى في الظل تليها المحسوسة)، تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري استقرارا يبدأ يومي السبت والأحد عند 35 درجة في الظل و36 درجة محسوسة، لترتفع طفيفا من الاثنين وحتى الأربعاء وتسجل 36 درجة في الظل و37 درجة محسوسة.

​أما في السواحل الشمالية، فتسجل الحرارة يوم السبت 30 درجة عظمى و32 محسوسة، وتنخفض الأحد إلى 29 عظمى و31 محسوسة، لتعاود الارتفاع يوم الاثنين مسجلة 30 عظمى و32 محسوسة، وتستقر يومي الثلاثاء والأربعاء عند 31 درجة في الظل و33 درجة محسوسة.

​وبالانتقال إلى شمال الصعيد، تبلغ الحرارة يومي السبت والأحد 37 درجة عظمى و38 محسوسة، وترتفع يومي الاثنين والثلاثاء إلى 38 عظمى و39 محسوسة، ثم تعود يوم الأربعاء لتسجل 37 درجة في الظل و38 درجة محسوسة.

​وفي سياق متصل، تشهد مناطق جنوب الصعيد الأجواء الأشد حرارة؛ حيث تسجل يومي السبت والأحد 40 درجة في الظل و41 محسوسة، بينما ترتفع طوال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لتستقر عند 41 درجة عظمى في الظل و42 درجة محسوسة.

​وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بجميع المواطنين ضرورة متابعة التحديثات والتقارير الجوية اليومية الصادرة عنها لتوخي الحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

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