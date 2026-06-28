انطلاق مسابقة "فرسان القراءة في نصر أكتوبر" لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا ببناء وعي النشء والشباب، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وغرس روح الفخر والاعتزاز بتاريخ القوات المسلحة المصرية وبطولاتها، مشيرا إلى أن تنظيم المسابقات الثقافية والوطنية يسهم في تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب، ويحفزهم على البحث والاطلاع واكتساب المعرفة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في إعداد أجيال واعية وقادرة على تحمل المسؤولية.

وأوضح المحافظ أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بالتعاون مع مكتب المستشار العسكري للمحافظة، ستنفذ مسابقة "فرسان القراءة في نصر أكتوبر" لطلاب المراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية)، تنفيذا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وذلك بهدف تنمية الثقافة الوطنية لدى الطلاب وتعريفهم ببطولات القوات المسلحة المصرية وأمجاد حرب أكتوبر المجيدة.

ومن جانبه، أوضح محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المديرية بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المسابقة وفق الضوابط المنظمة، مع التنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية لاختيار الطلاب المشاركين والإشراف على مراحل التصفيات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن مراحل تنفيذ المسابقة تتضمن التصفيات على مستوى الإدارات التعليمية خلال (الأسبوع الثالث من شهر أغسطس) تليها التصفيات على مستوى المديرية التعليمية خلال (الأسبوع الأول من شهر سبتمبر) على أن تختتم بالتصفيات على مستوى الوزارة خلال (الأسبوع الأول من شهر أكتوبر)، وذلك بالتنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن موضوعات المسابقة تتضمن عددا من المحاور الوطنية والتاريخية التي تتناسب مع كل مرحلة تعليمية، مؤكدا حرص المديرية على توفير المناخ المناسب لإنجاح المسابقة، واكتشاف الطلاب المتميزين في مجالات القراءة والبحث، وترشيح ١٥ طالبا على مستوى المديرية بواقع ٥ طلاب من كل مرحلة تعليمية للمشاركة في التصفيات النهائية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الثقافية وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن.