بطعم زمان وألذ.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت بخطوات بسيطة

تُعد البسبوسة بالقشطة من أشهر الحلويات الشرقية التي تتصدر المائدة في المناسبات والتجمعات العائلية، وتمتاز بقوامها الطري ومذاقها الغني إليكِ طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة.

مقادير البسبوسة:

2 كوب سميد

1 كوب سكر

1 كوب زبادي

½ كوب سمن أو زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

للحشو (القشطة):

2 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة سكر

علبة قشطة

للشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

فانيليا

طريقة تحضير البسبوسة:

أولًا: تحضير الشربات

في قدر على النار، ضعي السكر والماء واتركيهما حتى الغليان، ثم أضيفي عصير الليمون والفانيليا واتركيه يغلي 5 دقائق. يُترك ليبرد تمامًا.

ثانيًا: تحضير الحشو

اخلطي اللبن مع النشا والسكر جيدًا قبل وضعه على النار، وقلّبي باستمرار حتى يثقل القوام. ارفعيه من على النار وأضيفي القشطة وامزجي جيدًا، ثم اتركيه يهدأ قليلًا.

ثالثًا: تحضير البسبوسة

اخلطي السميد والسكر والبيكنج باودر والملح، ثم أضيفي السمن والزبادي والفانيليا وقلّبي حتى تتجانس المكونات دون عجن.

ادهني صينية بالسمن، وضعي نصف كمية الخليط وافرديه، ثم أضيفي طبقة القشطة بالتساوي، وبعدها غطّيها بباقي خليط البسبوسة برفق.

رابعًا: الخَبز

تُدخل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30–35 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

بمجرد خروجها من الفرن، يُسكب الشربات البارد فوقها مباشرة، وتُترك حتى تتشرب تمامًا قبل التقطيع.



