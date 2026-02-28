سناكس خفيف.. طريقة عمل باف بيستري محشي

باف بيستري محشي من الأطباق الخفيفة التي يمكنك تقديمها على سفرة شهر رمضان بجانب الأكلات الرئيسية.

قدمت الشيف نورا السادات، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل باف بيستري محشي، فيما يلي…

مقادير باف بيستري محشي

● باف بيستري

● حبة البركة

● سمسم

● بيض

● لبن

● خل

للحشو:

● طماطم مكعبات صغيرة

● خيار مكعبات صغيرة

● بصل مكعبات صغيرة

● شبت

● جبنة فيتا

● زيتون أخضر مفروم

طريقة تحضير باف بيستري محشي

تفرد العجينة وتقطع دوائر وسط وتدهن بخليط البيض والخل واللبن

ترش بالسمسم وحبة البركة وتوضع في صينية بالفرن حتى تمام النضج

تخلط الطماطم والخيار والبصل والشبت والجبنة والزيتون

تحشى الباف باستيري بخليط الجبنة

تقدم مقبلات الباف بيستيري المحشي.