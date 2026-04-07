اقتصادية وسهلة .. طريقة عمل كيكة البرتقال

تزايدت عمليات البحث عن طريقة عمل الكيكة بالبرتقال وهي من أسهل وصفات الكيكة التي مكنك تحضيرها في المنزل للفطار أو للضيوف وتنال إعجاب أطفالك، خاصة وأن مقادير كيكة البرتقال بسيطة ومتوفرة في كل بيت ولا تتجاوز تكلفتها 60 جنيهاً.

مقادير الكيكة بالبرتقال

3 بيضات

2 كوب دقيق

كيس فانيليا بالبرتقال جاهز- أو كوب عصير برتقال

كوب سكر

كوب زيت

كيس كيك شيف

ملعقة نشا

ذرة ملح

كوب حليب ساخن

طريقة عمل كيكة بالبرتقال سهلة وسريعة

في الخلاط اخفقي البيض مع السكر حتى يذوب ويصبح قوام كريمي

ثم ضيفي الزيت واستمري في الخفق لمدة 3 دقائق

في وعاء ضيفي المكونات الجافة ، وهي الدقيق والنشا والملح وكيك شيف

اسكبي خليط البيض والزيت من الخلاط على المكونات الجافة

ثم احضري كوب حليب ساخن وضيفي له كيس فانيليا بطعم البرتقال

واضيفي الحليب على الخليط

مكونات الكيكة بالبرتقال



3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

كوب عصير برتقال طبيعي.

بشر برتقالة (اختيارى لكنه يضيف نكهة مميزة).

2 كوب دقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.



طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة



فى وعاء عميق، يخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدًا حتى يصبح الخليط فاتح اللون.

يضاف الزيت تدريجيًا مع الاستمرار فى الخفق، ثم يسكب عصير البرتقال وبشر البرتقال ويخلط جيدًا.

فى وعاء آخر، ينخل الدقيق مع البيكنج بودر والملح، ثم يضاف للخليط السائل على مراحل مع التقليب برفق.

يسكب الخليط فى قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق.

تخبز الكيكة فى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 35–40 دقيقة، أو حتى تمام النضج .



سر نجاح كيكة البرتقال



=استخدام عصير برتقال طبيعى وليس المعلب يمنح الكيكة نكهة أفضل

=عدم الإفراط فى التقليب بعد إضافة الدقيق للحفاظ على القوام الهش.

=يمكن إضافة ملعقة كبيرة من النشا لنعومة إضافية.