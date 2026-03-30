سر نجاحها..طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

لا تخلو البيوت من رائحة الكيكة التي يعشقها الكبار والصغار، ومهما تعددت الطرق و الوصفات، تظل طريقة عمل الكيكة العادية الهشة هي أسهل طريقة للحصول على كيكة بسيطة وسريعة وبدون خطوات معقدة، كما ان هناك بعض الاسرار أثناء طريقة عمل الكيكة الأسفنجية هي التي تساعدها تكون هشة ومرتفعة ناجحة من أول مرة.

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

مقادير الكيكة الهشة

3 بيضات

كوب سكر

نصف كوب زيت نباتي

1 كوب حليب سائل

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل الكيكة

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وادهني صينية الخبز بالزبدة أو الزيت ورشي القليل من الدقيق لمنع الالتصاق.

في وعاء عميق، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يتضاعف حجم الخليط ويصبح فاتح اللون، هذه الخطوة تساعد على إدخال الهواء وجعل الكيكة هشة.

أضيفي الزيت تدريجيًا مع الخفق المستمر، ثم أضيفي الحليب السائل واستمري في الخفق للحصول على خليط متجانس.

انخلي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، ثم أضيفيهم تدريجيًا إلى الخليط باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا، مع التحريك بلطف من أسفل إلى أعلى للحفاظ على الهواء داخل الخليط.

صبي الخليط في الصينية المعدة، وأدخليها الفرن لمدة 30–35 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند غرسه في وسط الكيكة.

اتركي الكيكة تبرد قليلًا قبل قلبها على طبق التقديم، ويمكنك تزيينها بالسكر البودرة أو الشوكولاتة حسب الرغبة.



طريقة عمل كيكة الشاي العادية

- دقيق : 3 اكواب (منخل)

- النشاء : ربع كوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة ونصف

- ملح : رشّة

- البيض : 4 حبات

- سكر : 2 كوب

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : كوب

- حليب : كوب (سائل)



حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. اخلطي الدقيق، والنشا، والملح، والبيكنج باودر في وعاء، حتى تتداخل المكونات مع بعضها. في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي، ثم أضيفي الزيت النباتي والحليب، وأعيدي الخفق جيداً. أضيفي خليط الدقيق تدريجياً مع الخفق باستمرار حتى يتجانس الخليط. صبّي خليط الكيك في قالب مدهون بالزبدة. أدخلي القالب إلى الفرن حتى ينضج الكيك تماماً. أخرجي القالب من الفرن، واتركيه جانباً حتى يبرد، ثم قطعيه وقدميه إلى جانب الشاي الساخن.



طريقة عمل الكيكة نادية السيد

مقادير كيكة الفانيليا

3 بيضات

كوب سكر

كوب حليب دافئ

نصف كوب زيت نباتي

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة أو ملعقة صغيرة فانيليا بودرة

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج باودر

طريقة عمل كيكة نادية السيد :

ـ لتحضير الخليط: في الخلاط الكهربائي، ضعي البيض، السكر، الفانيليا، الحليب الدافئ، والزيت.

ـ اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس وتصبح رغوية.

ـ لإضافة المكونات الجافة: في وعاء منفصل، انخلي الدقيق مع البيكنج باودر.

ـ أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى الخليط السائل في الخلاط، واستمري في الخلط حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

ـ اسكبي الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق لمنع الالتصاق.

ـ اخبزي الكيكة في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تنضج تمامًا ويخرج عود خشبي نظيفًا عند إدخاله في الوسط.

ـ اتركي الكيكة لتبرد قليلاً قبل إخراجها من القالب.