طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة.. فرّحي أطفالك بطعم زي المحلات

تُعد كيكة إسفنجية من أكثر الحلويات التي يعشقها الأطفال والكبار على حد سواء، فهي خفيفة وهشة ويمكن تقديمها في المناسبات أو كوجبة لذيذة مع الشاي أو الحليب.

وإذا كنتِ تبحثين عن طريقة سهلة ومضمونة لتحضير كيكة ناجحة من أول مرة.

إليكِ هذه الوصفة بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت، للشيف عزة العمدة.

مكونات الكيكة الإسفنجية

لتحضير كيكة إسفنجية ناجحة، ستحتاجين إلى:

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر

كوب دقيق منخول

نصف كوب حليب

نصف كوب زيت

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

طريقة التحضير خطوة بخطوة

للحصول على كيكة هشة وخفيفة، اتبعي هذه الخطوات بدقة:

في وعاء عميق، اخفقي البيض مع السكر جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتحول الخليط إلى لون فاتح وقوام كريمي.

أضيفي الفانيليا ثم الزيت والحليب تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر، ثم أضيفيه إلى الخليط السابق بالتدريج مع التقليب برفق.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر، ثم أضيفيه إلى الخليط السابق بالتدريج مع التقليب برفق. احرصي على عدم التقليب بعنف حتى لا تفقد الكيكة قوامها الهش.

صبي الخليط في قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق.

أدخلي القالب إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 لمدة 30 إلى 35 دقيقة.



أسرار نجاح الكيكة الإسفنجية

لتحصلي على كيكة إسفنجية مثالية مثل المحلات، انتبهي لهذه النصائح:

لا تفتحي الفرن قبل مرور 25 دقيقة على الأقل

تأكدي من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة

استخدمي دقيقًا منخولًا لتجنب التكتلات

لا تبالغي في التقليب بعد إضافة الدقيق



أفكار لتزيين الكيكة

يمكنكِ تحويل الكيكة إلى حلوى مميزة يحبها أطفالك بسهولة، مثل: