خبير صناعة السيارات: ارتفاع الأسعار مستمر بسبب اضطراب الاقتصاد العالمي

أكد المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، أن هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار السيارات، موضحًا أن العالم الآن في ظروف غير آمنة وبدأ أعداد السيارات تقل بشكل كبير في ظل الغلق الحالي.

وشدد جمال عسكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن معظم البحار غير آمنة وسلاسل الإمداد ضعيفة جدًا، موضحًا أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه أدى لزيادة سعر السيارات، مضيفًا: "الاقتصاد العالمي يمر بظروف غير آمنة وبالتالي تأثرت أسعار السيارات".

وتابع: "السوق المصري في السيارات سوق مختلف عن كل دول العالم، الأسعار في مصر لن تنخفض بشكل كبير وبسرعة حال وقف الحرب، بمجرد انتهاء الحرب الدائرة حاليا ستنخفض أسعار السيارات عالميا ومحليا"، ونوه بأنه يتوقع زيادة أخرى في أسعار السيارات، مضيفًا: "الأوضاع حال استمرت بهذا الشكل سيكون هناك ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة المقبلة".