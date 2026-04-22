طرح 20 ألف فرخة بسعر 70 جنيها للكيلو بمدرسة موط الزراعية بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد ، استمرار ضخ 20 ألف دجاجة من إنتاج مدرسة موط الثانوية الزراعية بالداخلة بأسعار تتراوح بين 75 و 130 جنيهًا للواحدة مدرسة موط الثانوية الزراعية بمنفذ المدرسة بمركز الداخلة، مع للمساهمة في ضبط الأسعار بالسوق المحلي.

وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بتكثيف مبادرات خفض الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.



الثانوية الزراعية بالداخلة تتصدر مبيعات الألبان

وكانت مدرسة موط الثانوية الزراعية تصدرت قائمة مبيعات المنتجات الغذائية من الألبان الطازجة والزبادي والجبن والمربي والعصائر الخالية من المركبات الصناعية خلال شهر رمضان لتحافظ على صدارة قائمة المدارس المنتجة بالمحافظة والتى حققت أكثر من مليون جنيه، وساهمت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وطرح المنتج أمام المواطنين بأسعار مخفضة تنافس السوق لخروج المنتج بمواصفات جودة عالية وصحية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادى الجديد، بضرورة زيادة الإنتاج للسلع الغذائية وطرحها أمام المواطنين بأسعار مخفضة،

وسبق لمدرسة موط الثانوية الزراعية أن حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية منذ عدة أعوام فى حجم مبيعات منتجاتها والتى تجاوزت 2 مليون جنيه خلال العام الدراسى، بالإضافة لانتظام انتاج الصوب الزراعية المدرسية التى تعمل بالطاقة الشمسية والتى تنتج حوالى كميات كبيرة من الخيار والفلفل الرومى والشطة وباقى الخضروات أسبوعيا كمنتج للصوب الزراعية داخل المدرسة.