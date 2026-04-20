صدور الدجاج البانيه تعد من أجمل الوصفات، ولذلك يمكن أن تتعرفي على طريقة عمل الفراخ البانيه المشوية بطريقة صحية وطعمها مثل المطاعم.



المكونات:

½ كيلو صدور فراخ بانيه (مقطعة شرائح)

2 ملعقة زبادي

1 ملعقة عصير ليمون

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة ثوم بودر

½ ملعقة صغيرة بصل بودر

ملح حسب الرغبة

1 ملعقة زيت زيتون

الطريقة:

في بولة، اخلطي الزبادي + الليمون + الثوم + التوابل + الزيت جيدا.

ضيفي الفراخ وقلّبيها تتغلف بالتتبيلة كويس.

غطيها وسيبيها في التلاجة من ساعة لـ 4 ساعات (كلما زادت المدة الطعم يكون افضل).

سخني جريل أو طاسة جريل على نار متوسطة.

ضعي الفراخ تشوح من كل جانب حوالي 4–5 دقايق حتي النضج وتاخد لون حلو.

يمكن تدخليها الفرن 5 دقائق حتي تتأكدِ إنها استوت تمام.

التقديم:

تتقدم مع رز أبيض أو بطاطس مشوية

أو في ساندوتش مع عيش بلدي + خس + طماطم + صوص زبادي