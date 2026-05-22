براميل مادة سائلة.. مصرع شخص وإصابة ابنه وصديقه بحروق في الدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين أعلى كوبرى عمار باتجاه المنصورة في محافظة الدقهلية حيث سقطت براميل مادة سائلة من سيارة جامبو ما أدى إلى اصطدام سيارة ملاكي فى الرصيف.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ملاكى بالرصيف إثر سقوط براميل مادة سائلة من سيارة جامبو ما أدى إلى اصطدام ملاكي فى الرصيف ومصرع شخص وإصابة نجله وصديقه.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه وتبين مصرع .أحمد على طه 40 عاما مقيم بعزبة جاد بلقاس

وإصابة كلا من محمد أحمد علي طه علي 12 عاما “نجله ” مقيم عزبه جاد بلقاس بما بعد الارتجاج وحروق كيمائيه بالعينين واليدين والبطن والظهر والقدمين وجروح قطيعه بالرأس والوجه ومحمود خفاجي أبو عرابي 41 عاما مقيم ميدان ولاد عمر بلقاس بحروق كيميائية بالعينين والوجه واليدين والبطن والظهر والرقبة.