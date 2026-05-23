من قلب العاصمة بكين.. شاب مصري يشارك جاكي شان في احتفالية المتحف الوطني للسينما الصينية التاريخية

كشف الشاب المصري محمد، كواليس مشاركته فى إحتفالية المتحف الوطني للسينما الصينية التاريخية، قالا: إنه كان فى تخصص علم رياضة وكان حلمه الإلتحاق بكلية الهندسة، ولكن لم يتحقق مجموعه، ثم ألتحق بكلية ألسن عين شمس بناءا على رغبة والدته.

وأضاف خلال حواره عبر زووم ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “بدأت أدرس اللغة الصينية وحصلت على منحة دراسية وسافرت للصين عام 2017 وبدأت حينها رحلتي معها، ومشاركتي فى الإحتفالية كانت فرصة يحلم بها أى شخص، خاصة أن النجم الرائع جاكي شان شارك فيها وهو مشهور فى العالم كله”.

وتابع: “هذا العام سبب ترشيحي أولهم أني بعمل كخبير أجنبي لدي المجموعة الصينية للإعلام الدولي، والسبب الثاني أني من مصر وأفتخر، لأن هذا العام هو العام ال70 على العلاقات المصرية الصينية، فطلبوا مني أني أكون مع الحضور”.