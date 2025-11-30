مقارنة مثيرة بين هواوي Mate X7 وسامسونج Z Fold 7.. من يستولي على عرش الهواتف القابلة للطي؟

أصبح هاتف هواوي Mate X7 وسامسونج Galaxy Z Fold 7 من أبرز المنافسين في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث يتنافسان على تقديم رؤية مستقبلية مختلفة لكيفية استخدام الهواتف الذكية، فهو ليس مجرد جهاز هاتف، بل محطة عمل متنقلة، لوحة إبداعية، وجهاز فاخرة في نفس الوقت.

ولكن الاختيار بين الهاتفين يتطلب فهما دقيقا لاختلافاتهما في الأداء، التصميم، والاستخدام اليومي، إليكم مقارنة مفصلة بين هواوي Mate X7 وسامسونج Galaxy Z Fold 7 لمساعدتكم على اتخاذ القرار الأفضل.

مقارنة بين هواوي Mate X7 وسامسونج Galaxy Z Fold 7

- التصميم والشاشة:

يتميز هاتف هواوي Mate X7 بتصميم فاخر مع مواد من الدرجة الجوية وتشطيبات ناعمة تعطي إحساسا أنيقا في اليد، مما يعزز تجربة الطي السلسة، بالمقابل، يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7 مع مواد أقوى مثل الألمنيوم المدعم والزجاج الخزفي، مما يضفي عليه طابعا أكثر تقنيا وموثوقية في حماية الجهاز.

وبالنسبة للشاشة، يقدم هاتف هواوي Mate X7، شاشة من نوع OLED LTPO مع ذروة سطوع وتعتيم PWM منخفض، مما يجعلها مريحة للعيون الحساسة، أما هاتف Galaxy Z Fold 7 فيتمتع بشاشة من نوع AMOLED 2X ديناميكية عالية الدقة والألوان، وهو مثالي للمحتوى المتعدد الوسائط وإنتاجية العمل، كما يدعم HDR عالي الجودة للمحتويات التي تتطلب وضوحا عاليا.

- المعالج:

يعمل هاتف هواوي Mate X7، بمعالج Kirin 9030 Pro، مما يوفر أداء مستقرا وسلسا للأعمال اليومية مع كفاءة في استهلاك الطاقة، في المقابل، يأتي Galaxy Z Fold7 مع معالج Snapdragon 8 Elite الذي يقدم أداء متفوق في السرعة ومعالجة الرسوميات ودعم البرمجيات طويل المدى، مما يجعله الخيار الأفضل للألعاب والمهام المعقدة.

- البطارية والشحن:

يأتي هاتف هواوي Mate X7 ببطارية أكبر ويتميز بسرعة شحن أسرع سواء بالشحن السلكي أو اللاسلكي، هذا يمنحه ميزة للذين يحتاجون إلى استخدام الجهاز طوال اليوم دون القلق بشأن الشحن، أما Fold 7 فيشحن بشكل أبطأ ولكنه يحافظ على كفاءة جيدة بفضل معالج Snapdragon الذي يعمل بشكل أكثر كفاءة.

- الكاميرا:

تتميز كاميرا هاتف هواوي Mate X7 بفتحة عدسة قابلة للتعديل ونظام بيريسكوب قوي، توفر انتقالات ممتازة بين الأطوال البؤرية وتتعامل بكفاءة مع الإضاءة الصعبة. من جهة أخرى، يقدم هاتف Galaxy Z Fold 7 كاميرا بدقة 200 ميجابكسل تقدم صورا غاية في التفصيل مع مدى ديناميكي ممتاز ومعالجة ألوان ثابتة، كما أن Fold 7 يتفوق في مجال الفيديو، خاصة في الخيارات ذات المعدلات الإطارية العالية.

ويتميز Mate X7 بكاميرا سيلفي 8 ميجابكسل التي توفر ألوان طبيعية وصورا واضحة، بينما تقدم كاميرا السيلفي في Fold7 صورا أكثر دقة مع HDR أفضل، مما يجعله الخيار الأنسب لصانعي المحتوى الذين يعتمدون على الكاميرات الأمامية.

- السعر:

يبلغ سعر Mate X7 حوالي 1800 دولار، مما يجعله جهازا فخما ولكنه أكثر قابلية للوصول من Fold 7 الذي يبدأ بسعر يقارب 2000 دولار، وعلى الرغم من أن Mate X7 يقدم قيمة قوية بفضل عمر البطارية الأطول والكاميرا المتعددة الاستخدامات، إلا أن Fold 7 يبرر سعره المرتفع من خلال أدائه الأقوى، ودعمه البرمجي طويل المدى، وشاشة عرض متقدمة.