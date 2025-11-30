قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل
انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر.. عروض حائزة على إعجاب النقاد
هبوط جديد في أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد
وزيرة التضامن تدشن مبادرة لتوعية أطفال الريف بمخاطر التدخين والمخدرات
الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.. ومواصلة تطوير المنظومة الضريبية
الدينار يفقد 16 قرشا.. تراجع أسعار العملات العربية بنهاية تعاملات اليوم
تكنولوجيا وسيارات

مقارنة مثيرة بين هواوي Mate X7 وسامسونج Z Fold 7.. من يستولي على عرش الهواتف القابلة للطي؟

مقارنة مثيرة بين هواوي Mate X7 وسامسونج Z Fold 7
مقارنة مثيرة بين هواوي Mate X7 وسامسونج Z Fold 7
شيماء عبد المنعم

أصبح هاتف هواوي Mate X7 وسامسونج Galaxy Z Fold 7 من أبرز المنافسين في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث يتنافسان على تقديم رؤية مستقبلية مختلفة لكيفية استخدام الهواتف الذكية، فهو ليس مجرد جهاز هاتف، بل محطة عمل متنقلة، لوحة إبداعية، وجهاز فاخرة في نفس الوقت. 

ولكن الاختيار بين الهاتفين يتطلب فهما دقيقا لاختلافاتهما في الأداء، التصميم، والاستخدام اليومي، إليكم مقارنة مفصلة بين هواوي Mate X7 وسامسونج Galaxy Z Fold 7 لمساعدتكم على اتخاذ القرار الأفضل.

مقارنة بين هواوي Mate X7 وسامسونج Galaxy Z Fold 7

- التصميم والشاشة:

يتميز هاتف هواوي Mate X7 بتصميم فاخر مع مواد من الدرجة الجوية وتشطيبات ناعمة تعطي إحساسا أنيقا في اليد، مما يعزز تجربة الطي السلسة، بالمقابل، يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7 مع مواد أقوى مثل الألمنيوم المدعم والزجاج الخزفي، مما يضفي عليه طابعا أكثر تقنيا وموثوقية في حماية الجهاز.

وبالنسبة للشاشة، يقدم هاتف هواوي Mate X7، شاشة من نوع OLED LTPO مع ذروة سطوع وتعتيم PWM منخفض، مما يجعلها مريحة للعيون الحساسة، أما هاتف Galaxy Z Fold 7 فيتمتع بشاشة من نوع AMOLED 2X ديناميكية عالية الدقة والألوان، وهو مثالي للمحتوى المتعدد الوسائط وإنتاجية العمل، كما يدعم HDR عالي الجودة للمحتويات التي تتطلب وضوحا عاليا.

مقارنة بين هواوي Mate X7 وسامسونج Galaxy Z Fold 7

- المعالج:

يعمل هاتف هواوي Mate X7، بمعالج Kirin 9030 Pro، مما يوفر أداء مستقرا وسلسا للأعمال اليومية مع كفاءة في استهلاك الطاقة، في المقابل، يأتي Galaxy Z Fold7 مع معالج Snapdragon 8 Elite الذي يقدم أداء متفوق في السرعة ومعالجة الرسوميات ودعم البرمجيات طويل المدى، مما يجعله الخيار الأفضل للألعاب والمهام المعقدة.

- البطارية والشحن:

يأتي هاتف هواوي Mate X7 ببطارية أكبر ويتميز بسرعة شحن أسرع سواء بالشحن السلكي أو اللاسلكي، هذا يمنحه ميزة للذين يحتاجون إلى استخدام الجهاز طوال اليوم دون القلق بشأن الشحن، أما Fold 7 فيشحن بشكل أبطأ ولكنه يحافظ على كفاءة جيدة بفضل معالج Snapdragon الذي يعمل بشكل أكثر كفاءة.

- الكاميرا:

تتميز كاميرا هاتف هواوي Mate X7 بفتحة عدسة قابلة للتعديل ونظام بيريسكوب قوي، توفر انتقالات ممتازة بين الأطوال البؤرية وتتعامل بكفاءة مع الإضاءة الصعبة. من جهة أخرى، يقدم هاتف Galaxy Z Fold 7 كاميرا بدقة 200 ميجابكسل تقدم صورا غاية في التفصيل مع مدى ديناميكي ممتاز ومعالجة ألوان ثابتة، كما أن Fold 7 يتفوق في مجال الفيديو، خاصة في الخيارات ذات المعدلات الإطارية العالية.

ويتميز Mate X7 بكاميرا سيلفي 8 ميجابكسل التي توفر ألوان طبيعية وصورا واضحة، بينما تقدم كاميرا السيلفي في Fold7 صورا أكثر دقة مع HDR أفضل، مما يجعله الخيار الأنسب لصانعي المحتوى الذين يعتمدون على الكاميرات الأمامية.

- السعر:

يبلغ سعر Mate X7 حوالي 1800 دولار، مما يجعله جهازا فخما ولكنه أكثر قابلية للوصول من Fold 7 الذي يبدأ بسعر يقارب 2000 دولار، وعلى الرغم من أن Mate X7 يقدم قيمة قوية بفضل عمر البطارية الأطول والكاميرا المتعددة الاستخدامات، إلا أن Fold 7 يبرر سعره المرتفع من خلال أدائه الأقوى، ودعمه البرمجي طويل المدى، وشاشة عرض متقدمة.

هواوي Mate X7 سامسونج Galaxy Z Fold 7 الهواتف القابلة للطي مقارنة

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

ترامب

تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون

جانب من الاجتماع

الإسراع في تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين العمل والتأمينات

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تكرم الدكتورة غادة والى وتهديها درع صندوق الإدمان

مطار القاهرة

دورات أساسية ومتقدمة لرفع كفاءة السلامة والصحة المهنية للعاملين بمطار القاهرة

جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة للتأمين الصحي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء أول وثان ومركز الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمقادير بسيطة.. طريقة تحضير كيك الزبادى

طريقة تحضير كيك الزبادى..
طريقة تحضير كيك الزبادى..
طريقة تحضير كيك الزبادى..

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد