الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إيبولا يهدد بعثة الأهلي في الكونغو | تفاصيل خطيرة

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

اجتاحت الكونغو الديموقراطية سلالة نادرة من مرض الإيبولا القاتل لتعلن منظمة الصحة العالمية أن الفيروس دخل حالة الطوارئ الصحية والقلقة دوليا بسبب خطر انتقال العدوى خارج حدود الكونغو.

البيانات الصحية في الكونغو تشير لتسجيل 105 حالات وفاة مشتبه بها و393 حالة إصابة مشتبه بها الإيبولا في 9 مناطق صحية.

حسب وكالة رويترز فإن السلالة الموجود حاليا تدعي بونديبوجيو وهي سلالة نادرة ولا يوجد لها لقاحات أو علاجات معتمدة بخلاف سلالة زائير الأكثر شيوعا.

ويزداد الخطر على النادي الأهلي النشارك في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد وكذلك السوبر الأفريقي بالكونغو مما يعرض بعثة الأحمر لخطر داهم.

وقال الإعلامي محمد علي خير عبر حسابه الرسمي بفيس بوك : خلال أسبوعين ستقام بطولتي كأس الاتحاد الافريقي لكرة اليد وكأس السوبر..سيشارك النادي الأهلي في البطولتين.
 

وأضاف : الكارثة أن البطولة مقرها الكونغو والتي ظهر فيها فيروس ايبولا القاتل ..مما دعي منظمة الصحة العالمية الي اعلان حالة الطواريء في كل بلاد العالم.

وواصل : كيف نسمح لأولادنا بالسفر الي دولة الوباء الخطير..نطالب بمخاطبة الاتحاد الافريقي بالغاء البطولة أو نقلها لدولة أخري ومصر جاهزة لاستقبال الفرق المشاركة.

واختتم : سفر بعثة الأهلي مخاطرة بصحة أعضاء البعثة ومخاطرة للمصريين حال عودتهم من هناك ، لذا وجب التحذير.

الكونغو الديموقراطية فيروس الإيبولا منظمة الصحة العالمية النادي الأهلي الأهلي كأس الاتحاد الإفريقي

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها في أسوان

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

طريقة عمل كفتة بالعسل والثوم

قبل عيد الأضحي.. طريقة عمل تشويحة الخروف على الطريقة الشعبية بطعم زمان

