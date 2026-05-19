ليفربول يكشف قميصه الجديد لموسم 2026/2027.. صور

أعلن ليفربول رسميًا عن القميص الأساسي الجديد الذي سيخوض به منافسات موسم 2026-2027، وذلك قبل جولة واحدة فقط من نهاية الموسم الحالي.

ونشر النادي الإنجليزي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صور القميص الجديد، الذي حافظ على اللون الأحمر التقليدي المميز للريدز، مع بعض التعديلات في التصميم استعدادًا للموسم المقبل.

وشهد الإعلان غياب النجم المصري محمد صلاح عن الحملة الدعائية الخاصة بالقميص الجديد، للمرة الأولى منذ عدة سنوات، بعدما اعتاد قائد منتخب مصر الظهور كأحد أبرز الوجوه الرئيسية في تقديم قمصان الفريق خلال المواسم الماضية.

ويأتي غياب صلاح عن الإعلان بعد تأكد رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ليضع نهاية لمسيرة تاريخية استمرت داخل «آنفيلد» منذ عام 2017، حقق خلالها العديد من الألقاب الفردية والجماعية، وأصبح أحد أبرز أساطير النادي في العصر الحديث.

ومن المنتظر أن يظهر ليفربول بالقميص الجديد للمرة الأولى خلال مواجهة برينتفورد المقبلة، والمقرر إقامتها يوم الأحد على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.