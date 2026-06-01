لليوم الثاني.. حمو بيكا يستقبل عزاء والده في العجمي بالإسكندرية

قرر مؤدي المهرجانات حمو بيكا إقامة عزاء لليوم الثاني على التوالي لوالده فى مدينة الإسكندرية وذلك عقب يلاة المغرب بمنطقة العجمي.

عزاء والد حمو بيكا

أثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن التجهيزات الخاصة بعزاء والده الراحل، في محافظة الإسكندرية، وسط استعدادات لفتت أنظار المتابعين بسبب طابعها المختلف.

وشارك حمو بيكا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، استعرض خلاله اللمسات الأخيرة لسرادق العزاء، والذي ظهر بتصميمات فخمة وديكورات شرقية مميزة، الأمر الذي أثار تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

وأظهرت اللقطات ممرات واسعة مفروشة بالسجاد الأحمر تمتد حتى منطقة استقبال المعزين، فيما زُين المكان بمجموعة من الزخارف العربية والنقوش التراثية باللونين الأسود والذهبي، إلى جانب وحدات إضاءة حديثة أضفت مظهرًا مميزًا على السرادق.

وتضمنت التجهيزات توزيع مزهريات ونباتات للزينة على جانبي الممرات بشكل منظم، فضلًا عن تجهيز عدد كبير من المقاعد لاستقبال الحضور المتوقع مشاركتهم في تقديم واجب العزاء، مع تخصيص منصة رئيسية في مقدمة السرادق لاستيعاب أعداد كبيرة من المعزين.

وحرص القائمون على تنظيم العزاء على وضع حواجز ومسارات محددة للدخول والخروج، بهدف تسهيل حركة الحضور وتنظيم مراسم العزاء بصورة سلسة، وهو ما دفع العديد من المتابعين إلى التعليق على حجم التجهيزات ومستوى التنظيم الذي وصفه البعض بأنه غير معتاد في مثل هذه المناسبات.

كان حمو بيكا قد أعلن وفاة والده خلال الساعات الماضية، حيث شُيع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر العمود بمنطقة كرموز في الإسكندرية، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين.

وأرفق الفنان الشعبي الفيديو برسالة مؤثرة نعى خلالها والده، داعيًا له بالرحمة والمغفرة، فيما جاء في بيان العزاء: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له بإذن الله الحاج محمود والد الفنان حمو بيكا، والعزاء يقام بعد صلاة المغرب بمنطقة العجمي البيطاش الشارع الجديد بمحافظة الإسكندرية".

وتصدر اسم حمو بيكا مؤشرات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حيث انقسمت آراء المتابعين بين من رأى أن التجهيزات تعكس تقدير الابن لوالده الراحل ورغبته في استقبال المعزين بصورة منظمة، وبين من اعتبر أن مظاهر الفخامة كانت لافتة للنظر بشكل كبير، ما جعل العزاء محل نقاش واسع بين الجمهور.