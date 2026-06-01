ارتفاع مؤشر بورصة البحرين عند إغلاق تعاملات اليوم

ارتفع مؤشر البحرين العام عند إغلاق التعاملات التي جرت، اليوم الإثنين، بنحو 64ر0 نقطة ليصل إلى 1,979.69 نقطة؛ مدفوعا بصعود مؤشر قطاع المواد الأساسية.

كما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنحو 98ر1 نقطة ليسجل 969.04 نقطة .. وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية(بنا) اليوم.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال تعاملات اليوم مليونا و704 ألاف و415 سهمًا بقيمة إجمالية 786 ألفًا و433 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 100 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في عملية التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية ، حيث استحوذ على 73.69% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.