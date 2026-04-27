مواصفات شيري أريزو 8 برو 2026.. وسعرها في السوق السعودي

تواصل شيري تعزيز حضورها في فئة السيدان المتوسطة من خلال طراز أريزو 8 برو موديل 2026، الذي يقدم في السوق السعودي عبر باقة من التجهيزات، إلى جانب المظهر العصري.

منظومة الحركة وأداء شيري أريزو 8 برو 2026

تعتمد شيري أريزو 8 برو 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة 2.0 لتر، مكون من أربع أسطوانات، ويولد قوة تصل إلى 290 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 390 نيوتن متر.

وتقدم السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات، ويعمل النظام عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتصل معدلات استهلاك الوقود إلى نحو 18.7 كيلومتر لكل لتر.

أبعاد شيري أريزو 8 برو 2026

تأتي شيري أريزو 8 برو بأبعاد خارجية تقدم بـ 4,780 مم للطول الكلي، مع عرض 1,843 مم وارتفاع 1,469 مم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,790 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب حوالي 1,480 كجم، بينما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 445 لتر، وتكتمل الملامح الخارجية بجنوط قياس 18 بوصة وفتحة سقف، ومرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات ضوئية.

مواصفات شيري أريزو 8 برو 2026

تضم شيري أريزو 8 برو 2026 مجموعة واسعة من أنظمة السلامة، منها نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، وكاميرا محيطية بزاوية 540 درجة وحساسات أمامية وخلفية، مع وسائد هوائية متعددة.

كما توفر مثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ تلقائية، وتشمل التقنيات أيضًا مراقبة المسار مع التنبيه عند الخروج والمساعدة على البقاء داخله، إلى جانب نظام مراقبة النقاط العمياء ومساعد القيادة في الازدحام.

وتقدم أريزو 8 برو شاشة معلومات وترفيه بقياس 12 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بنفس الحجم، ويتوفر نظام صوتي مكون من 8 سماعات، ومقعد للسائق بتحكم كهربائي مع ذاكرة وتدفئة وتبريد، عجلة قيادة متعددة الوظائف وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

سعر السيارة شيري أريزو 8 برو 2026

تقدم شيري أريزو 8 برو في السوق السعودي بسعر 100,050 ريال.