أيهما تفضل .. شيرى اريزو 5 إم بايك يو 5 بلس 2026

سوق السيارات المصري يحتوي علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى اريزو 5 إم بايك يو 5 بلس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد بايك يو 5 بلس موديل 2026

تأتى سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4660 مم، وعرض 1820 مم، وارتفاع 1480 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك بايك يو 5 بلس موديل 2026

تحصل سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 111 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بايك يو 5 بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 974 ألف جنيه .

أبعاد شيرى اريزو 5 موديل 2026

تتوافر سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك شيرى اريزو 5 موديل 2026

قوة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تصل إلي 114 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه .