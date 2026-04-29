أحدث 5 سيارات 2026 في السوق السعودي

يضم سوق السيارات السعودي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان التيما، و جيلي إمجراند، و لكزس IS، و دونج فينج شاين، وتويوتا كورولا .

نيسان التيما موديل 2026

تحصل سيارة نيسان التيما موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 188 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، ةومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة نيسان التيما موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 100 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان التيما موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 116 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان التيما موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 143 ألف ريال سعودي .

جيلي إمجراند موديل 2026

تستمد سيارة جيلي إمجراند موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 181 حصان، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جيلي إمجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 50 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيلي إمجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 60 ألف ريال سعودي .

لكزس IS موديل 2026

قوة سيارة لكزس IS موديل 2026 تصل غلي 311 حصان، وبها محرك سعة 3500 سي سي، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة لكزس IS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 213 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس IS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 225 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لكزس IS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 247 ألف ريال سعودي .

دونج فينج شاين موديل 2026

زودت سيارة دونج فينج شاين موديل 2026 بمحرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 123 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة دونج فينج شاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 54 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة دونج فينج شاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 56 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة دونج فينج شاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 62 ألف ريال سعودي .

تويوتا كورولا موديل 2026

عزم دوران سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 يصل إلي 148 نيوتن/متر، وبها قوة 119 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 في سوق السيارات السعودي يترواح مابين 83 إلي 99 ألف ريال سعودي .