عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 30 يناير 2026
نصائح مرورية هامة للقيادة في الطقس السيئ
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل | تعرف على أماكن الصرف
ترامب يهدد كندا بفرض تعريفة جمركية 50% على الطائرات المباعة لأمريكا
إقبال غير مسبوق على منصة تقنين أراضي الدولة.. 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول
استعداداً للشهر الكريم.. الحكومة تعلن انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تصل لـ 25%
ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا ويتهمها بدعم روسيا والصين وإيران
كواليس مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بأكتوبر
سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية
146 شادرا وخصومات قوية.. خطة حكومية للسيطرة على أسعار رمضان
العد التنازلي بدأ.. آخر فرصة لحجز شقق السكن البديل للإيجار القديم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 يناير 2026

إسبانيول
إسبانيول
رباب الهواري

يشهد اليوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، مجموعة من المواجهات الهامة في معظم البطولات العالمية، أبرزها دوري أبطال أفريقيا، والدوري الفرنسي، والدوري الألماني، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، بالإضافة إلى الدوريات العربية مثل الدوري السعودي والدوري القطري.

دوري أبطال أفريقيا
 

  • الهلال السوداني × صن داونز – الساعة 9:00 مساءً
    تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأفريقية لمتابعة هذا اللقاء القوي بين الهلال السوداني وصن داونز، ضمن منافسات الجولة الحالية لدوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وتعزيز فرصهما في التأهل لدور الـ8.
     

الدوري الفرنسي

  • لانس × لوهافر – الساعة 9:45 مساءً
    مواجهة منتظرة في الدوري الفرنسي، حيث يأمل لانس في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة انتصاراته، بينما يسعى لوهافر لتقديم أداء قوي خارج ملعبه
     

الدوري الألماني
 

  • كولن × ولفسبورج – الساعة 9:30 مساءً
    كولن يستضيف ولفسبورج في مباراة تحمل طابع الإثارة، وسط توقعات بمنافسة قوية على كل نقطة، خاصة في ظل تقارب الفرق في ترتيب الدوري
     

الدوري الإيطالي

  • لاتسيو × جنوي – الساعة 9:45 مساءً
    لاتسيو يتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات أمام جنوي، الذي يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابية في ملعب خصمه.

الدوري الإسباني

  • إسبانيول × ألافيس – الساعة 10:00 مساءً
    لقاء حاسم لإسبانيول لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الليجا، في مواجهة فريق ألافيس الطامح للابتعاد عن مناطق الخطر
     

الدوري القطري

  • الشمال × السيلية – الساعة 4:45 مساءً
  • الدحيل × الريان – الساعة 6:45 مساءً

الدوري السعودي

  • التعاون × الخلود – الساعة 3:50 عصراً
  • نيوم × ضمك – الساعة 5:50 مساءً
  • الخلود × النصر – الساعة 7:30 مساءً

تعد هذه المباريات فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة أقوى المنافسات المحلية والدولية في يوم واحد، مع توقعات بمواجهات مثيرة ومليئة بالأهداف والإثارة


 

