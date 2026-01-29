قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركة طيران لوفتهانزا الألمانية تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب
10 سيارات إطفاء وسلالم هيدروليكية.. كواليس إخماد حريق هائل يلتهم 4 منازل في الزرايب
فرنسا: سيتم فرض عقوبات على مسئولين عن انتهاكات في حق الشعب الإيراني
تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب حريق منطقة الزرايب.. صور
150 جنيهًا للكيلو.. مفاجأة في أسعار الأضاحي في 2026
الاتحاد الأوروبي: نتوقع إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
بالتزكية .. منصب جديد لـ سوريا في الأمم المتحدة
رياح محملة بالرمال تضرب البلاد.. وتحذيرات من انخفاض الرؤية وبرودة ليلية شديدة
رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يكون قادرًا على إشعال حرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها
إنتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس .. الخميس القادم
مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتوقع إدراج «الحرس الثوري» منظمة إرهابية
توزيع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس .. تفاصيل عاجلة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات المنتخب الودية استعدادا لكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يستعد منتخب مصر لكرة القدم خلال الفترة القادمة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك من خلال عدد من الوديات.

ويخوض المنتخب وديتين  خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس المقبل، أمام منتخبي السعودية وإسبانيا، ضمن فعاليات مهرجان قطر لكرة القدم.

موعد مباراة مصر والسعودية

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس، والتي تجمع المنتخبين على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

كما يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، في ودية ثانية أمام نظيره منتخب إسبانيا، يوم 30 من الشهر نفسه على نفس الملعب.

وتنقل مباراتا منتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا، عبر شبكة قنوات الكاس القطرية وقناة “أون سبورت” المصرية.

منتخب مصر اسبانيا السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

ترشيحاتنا

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع تاريخي.. كم سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم؟

الأدوية- صورة أرشيفية

مبيعات القاهرة للأدوية تتخطى المليار جنيه في 6 أشهر

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

بالصور

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد