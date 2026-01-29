مواعيد مباريات المنتخب الودية استعدادا لكأس العالم

يستعد منتخب مصر لكرة القدم خلال الفترة القادمة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك من خلال عدد من الوديات.

ويخوض المنتخب وديتين خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس المقبل، أمام منتخبي السعودية وإسبانيا، ضمن فعاليات مهرجان قطر لكرة القدم.

موعد مباراة مصر والسعودية

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس، والتي تجمع المنتخبين على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

كما يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، في ودية ثانية أمام نظيره منتخب إسبانيا، يوم 30 من الشهر نفسه على نفس الملعب.

وتنقل مباراتا منتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا، عبر شبكة قنوات الكاس القطرية وقناة “أون سبورت” المصرية.