أبرز مباريات اليوم الخميس 29-1-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 29-1-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة روما أمام باناثينايكوس اليوناني، في الجولة الثامنة والأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة





أستون فيلا X سالزبورج – 10 مساء – beIN Sports HD 1

بازل X فيكتوريا بلزن – 10 مساء – beIN Sports XTRA 8

سيلتيك X أوتريخت – 10 مساء - beIN Sports XTRA 1

ستيوا بوخارست X فنربخشة – 10 مساء - beIN Sports XTRA 3

ميتيلاند X دينامو زغرب – 10 مساء - beIN Sports XTRA 2

بورتو X رينجرز – 10 مساء - beIN Sports HD 7

النجم الأحمر X سيلتا فيجو – 10 مساء - beIN Sports HD 9

جينك X مالمو – 10 مساء - beIN Sports XTRA 4

جو آهيلد إيجلز X سبورتينج براجا – 10 مساء - beIN Sports XTRA 7

ليل X فرايبورج – 10 مساء - beIN Sports HD 5

لودوجوريتس X نيس – 10 مساء - beIN Sports XTRA 6

ليون X باوك سالونيكا – 10 مساء - beIN Sports HD 4

نوتينجهام فورست X فرينكفاروزي – 10 مساء - beIN Sports HD 3

باناثينايكوس X روما – 10 مساء - beIN Sports HD 2

ريال بيتيس X فينورد – 10 مساء - beIN Sports HD 6

شتورم جراتس X بران – 10 مساء - beIN Sports XTRA 5

شتوتجارت X يونج بويز – 10 مساء - beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الفتح X الاتحاد – 5 مساء

الحزم X الشباب – 7.30 مساء

القادسية X الهلال – 7.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي X سموحة – 5 مساء

غزل المحلة X طلائع الجيش – 8 مساء

مودرن سبورت X الإسماعيلي – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري



أم صلال X العربي – 4.30 مساء

الوكرة X الشحانية – 6.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي



البطائح X الجزيرة – 3.15 مساء

النصر X بني ياس – 6 مساء