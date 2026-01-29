أبرز مباريات اليوم الخميس 29-1-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 29-1-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة روما أمام باناثينايكوس اليوناني، في الجولة الثامنة والأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
أستون فيلا X سالزبورج – 10 مساء – beIN Sports HD 1
بازل X فيكتوريا بلزن – 10 مساء – beIN Sports XTRA 8
سيلتيك X أوتريخت – 10 مساء - beIN Sports XTRA 1
ستيوا بوخارست X فنربخشة – 10 مساء - beIN Sports XTRA 3
ميتيلاند X دينامو زغرب – 10 مساء - beIN Sports XTRA 2
بورتو X رينجرز – 10 مساء - beIN Sports HD 7
النجم الأحمر X سيلتا فيجو – 10 مساء - beIN Sports HD 9
جينك X مالمو – 10 مساء - beIN Sports XTRA 4
جو آهيلد إيجلز X سبورتينج براجا – 10 مساء - beIN Sports XTRA 7
ليل X فرايبورج – 10 مساء - beIN Sports HD 5
لودوجوريتس X نيس – 10 مساء - beIN Sports XTRA 6
ليون X باوك سالونيكا – 10 مساء - beIN Sports HD 4
نوتينجهام فورست X فرينكفاروزي – 10 مساء - beIN Sports HD 3
باناثينايكوس X روما – 10 مساء - beIN Sports HD 2
ريال بيتيس X فينورد – 10 مساء - beIN Sports HD 6
شتورم جراتس X بران – 10 مساء - beIN Sports XTRA 5
شتوتجارت X يونج بويز – 10 مساء - beIN Sports HD 8
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفتح X الاتحاد – 5 مساء
الحزم X الشباب – 7.30 مساء
القادسية X الهلال – 7.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
إنبي X سموحة – 5 مساء
غزل المحلة X طلائع الجيش – 8 مساء
مودرن سبورت X الإسماعيلي – 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري القطري
أم صلال X العربي – 4.30 مساء
الوكرة X الشحانية – 6.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
البطائح X الجزيرة – 3.15 مساء
النصر X بني ياس – 6 مساء