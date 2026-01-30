مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

اجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، مراسم قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ظهر اليوم عقب انتهاء مرحلة دوري المجموعات

و ستقام مرحلة الذهاب في ملحق دورالـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم 17 أو 18 فبراير بينما ستقام مرحلة الإياب في 24 أو 25 فبراير.

وجاءت قرعة ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا كالتالي :

موناكو × باريس سان جيرمان

جالاتا سراي × يوفنتوس

بنفيكا × ريال مدريد

بوروسيا دورتموند × أتالانتا

كاراباج × نيوكاسل يونايتد

كلوب بروج × أتلتيكو مدريد

بودو جليمت × إنتر ميلان

أولمبياكوس × ليفركوزن