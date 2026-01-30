قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام بعد الهبوط؟
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد
خاص| إير كايرو تبدأ التشغيل من مطار العاصمة الدولي لأول مرة في فبراير
بعد تطويره وصيانته| افتتاح كوبري مبارك أمام المارة في المنوفية.. صور
رئاسة مركز بلاط تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي.. اعرف التفاصيل
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
الاتحاد الأفريقي يدعو لضبط النفس بعد القتال بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي
فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل قرعة ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا كاملة

مباراة ريال مدريد وبنفيكا
مباراة ريال مدريد وبنفيكا
يسري غازي

أسفرت قرعة دور الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا العديد من المواجهات القوية يحث ستقام مباريات الذهاب من ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 17 و 18 فبراير 2026، بينما الإياب يومي 24 و 25 فبراير 2025.
 

فيما يلي نتائج قرعة دور الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا:

المواجهة الأولى.. بنفيكا البرتغالي أمام ريال مدريد الإسباني

المواجهة الثانية.. بودو جليمت النرويجي أمام إنتر ميلان الإيطالي

المواجهة الثالثة.. موناكو الفرنسي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي

المواجهة الرابعة.. قرة باج الأذربيجاني أمام نيوكاسل الإنجليزي

المواجهة الخامسة.. جالاتا سراي التركي أمام يوفنتوس الإيطاليا

المواجهة السادسة.. كلوب بروج البلجيكي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني

المواجهة السابعة.. أتالانتا الإيطالي أمام بوروسيا دورتموند الألماني 

المواجهة الثامنة.. أولمبياكوس اليوناني أمام باير ليفركوزن الألماني.

تأهل أول 8 فرق في الترتيب العام مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الـ24 منافسات الملحق المؤهل، والتي تُقام بنظام الذهاب والإياب. يتأهل من هذه المرحلة 8 فرق إضافية لتكملة تشكيلة دور الـ16.

يتم تحديد الفرق المتنافسة في الملحق المؤهل من خلال قرعة تُجرى وفقًا لترتيب الفرق في مرحلة الدوري. هذه القرعة تُعتبر لحظة حاسمة تُحدد مصير الأندية وتضيف عنصر التشويق الذي ينتظره عشاق كرة القدم حول العالم. 

يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما تصطدم الفرق من المركز التاسع إلى الـ16، بتلك التي تحتل المراكز من 17 إلى 24.

وتصعد أول 8 أندية في جدول الترتيب إلى ثمن النهائي بشكل مباشر، بينما تخوض الفرق من التاسع وحتى الـ24 مرحلة الملحق (من ذهاب وإياب)، ليتأهل 8 منها لإكمال مواجهات دور الـ16 بدوري الأبطال.

الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

آرسنال

بايرن ميونخ

ليفربول

توتنهام

برشلونةتشيلسي

سبورتينج لشبونة

مانشستر سيتيوحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن صاحبي المركزين التاسع والعاشر سيواجهان فريقين في المركز 23 و24؛ وأصحاب المراكز 11 و12 سيتم وضعهما ضد أصحاب مراكز 21 و22، وما إلى ذلك".

وسيواجه صاحب المركز التاسع على سبيل المثال أحد فريقين (23 أو 24)، على أن يواجه صاحب المركز العاشر الفريق الآخر، علمًا بأن مباراة الإياب تكون على ملعب الفرق (من 9 إلى 16).

ويمكن أن يلتقي فريقان سبق وواجها بعضهما البعض في مرحلة الدوري، وكذلك يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

ستقام مباريات الذهاب من ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 17 و 18 فبراير 2026، بينما الإياب يومي 24 و 25 فبراير 2025.

ريال مدريد بنفيكا ملحق دورى أبطال أوروبا كارباخ دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي

متى تحسب ساعات العمل رصيد أجر وعبادة؟.. خطيب المسجد النبوي: بـ5 أمور

الأوقاف تفتتح 53 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الأوقاف تفتتح 53 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

"بطولات لا تنسى.. وفضل ليلة النصف من شعبان".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بطولات لا تنسى.. وفضل ليلة النصف من شعبان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بالصور

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد