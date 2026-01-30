تفاصيل قرعة ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا كاملة

أسفرت قرعة دور الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا العديد من المواجهات القوية يحث ستقام مباريات الذهاب من ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 17 و 18 فبراير 2026، بينما الإياب يومي 24 و 25 فبراير 2025.



فيما يلي نتائج قرعة دور الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا:



المواجهة الأولى.. بنفيكا البرتغالي أمام ريال مدريد الإسباني



المواجهة الثانية.. بودو جليمت النرويجي أمام إنتر ميلان الإيطالي



المواجهة الثالثة.. موناكو الفرنسي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي



المواجهة الرابعة.. قرة باج الأذربيجاني أمام نيوكاسل الإنجليزي



المواجهة الخامسة.. جالاتا سراي التركي أمام يوفنتوس الإيطاليا



المواجهة السادسة.. كلوب بروج البلجيكي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني



المواجهة السابعة.. أتالانتا الإيطالي أمام بوروسيا دورتموند الألماني



المواجهة الثامنة.. أولمبياكوس اليوناني أمام باير ليفركوزن الألماني.



تأهل أول 8 فرق في الترتيب العام مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الـ24 منافسات الملحق المؤهل، والتي تُقام بنظام الذهاب والإياب. يتأهل من هذه المرحلة 8 فرق إضافية لتكملة تشكيلة دور الـ16.



يتم تحديد الفرق المتنافسة في الملحق المؤهل من خلال قرعة تُجرى وفقًا لترتيب الفرق في مرحلة الدوري. هذه القرعة تُعتبر لحظة حاسمة تُحدد مصير الأندية وتضيف عنصر التشويق الذي ينتظره عشاق كرة القدم حول العالم.



يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما تصطدم الفرق من المركز التاسع إلى الـ16، بتلك التي تحتل المراكز من 17 إلى 24.



الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:



آرسنال



بايرن ميونخ



ليفربول



توتنهام



برشلونةتشيلسي



سبورتينج لشبونة



وحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن صاحبي المركزين التاسع والعاشر سيواجهان فريقين في المركز 23 و24؛ وأصحاب المراكز 11 و12 سيتم وضعهما ضد أصحاب مراكز 21 و22، وما إلى ذلك".



وسيواجه صاحب المركز التاسع على سبيل المثال أحد فريقين (23 أو 24)، على أن يواجه صاحب المركز العاشر الفريق الآخر، علمًا بأن مباراة الإياب تكون على ملعب الفرق (من 9 إلى 16).



ويمكن أن يلتقي فريقان سبق وواجها بعضهما البعض في مرحلة الدوري، وكذلك يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.



ستقام مباريات الذهاب من ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 17 و 18 فبراير 2026، بينما الإياب يومي 24 و 25 فبراير 2025.