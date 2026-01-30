قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام بعد الهبوط؟
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد
خاص| إير كايرو تبدأ التشغيل من مطار العاصمة الدولي لأول مرة في فبراير
بعد تطويره وصيانته| افتتاح كوبري مبارك أمام المارة في المنوفية.. صور
رئاسة مركز بلاط تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي.. اعرف التفاصيل
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
الاتحاد الأفريقي يدعو لضبط النفس بعد القتال بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي
فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"مراكزنا بتتغير".. متابعات ميدانية وتدخل فوري تُحوّل التحديات إلى نتائج ملموسة بالجيزة

تطوير
تطوير
ياسمين تيسير

في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة المتابعة المستمرة لمراكز الشباب والعمل على تطويرها لتكون ملاذ آمن للشباب وبقدر  طموحاتهم، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة وجاذبة لممارسة الأنشطة المختلفة أقر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، آليات متابعة جديده وهي رصد المشكلات والعمل على متابعة حلها ، وضمن تطبيق آليات المتابعات الميدانية الجديدة التي  تحمل شعار "مراكزنا بتتغير"، تواصل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رصد ومتابعة أوضاع مراكز الشباب على أرض الواقع بالإضافة إلى الأهداف الأخرى من المتابعات.

وتهدف هذه المتابعات إلى الوقوف على أوجه القصور والمشكلات، والتنويه الفوري عنها، للبدء مباشرة في أعمال التصحيح والتطوير خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا، وبالاعتماد على الإمكانات المتاحة داخل كل مركز، بما يضمن استغلالها بصورة أفضل وأكثر جمالًا وكفاءة، في ضوء رؤية وزارة الشباب والرياضة التي تؤكد على أهمية مراكز الشباب كمساحات خدمية وتنموية تسهم في بناء شخصية النشء والشباب.

وأكد الدكتور محمود الصبروط أن مراكز الشباب تمثل أحد أهم أدوات الدولة في خدمة الشباب، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التطوير والتغيير، وضرورة الحفاظ على نظافة المراكز وتهيئتها بالشكل اللائق الذي يعكس دورها المجتمعي، ويشجع الشباب على التردد عليها والمشاركة في أنشطتها.

وفي هذا الإطار، أسفرت المتابعة والرصد  بمركز شباب أولاد علام عن وجود السطح العلوي للمركز ممتلئًا بالخُردة والأدوات القديمة والمهملة، ومكدسًا بالأتربة، بما يُمثل خطورة حقيقية من احتمالات التعرض لحريق أو غيره من المخاطر، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجرى تطوير وتحديث المكان ليصبح مساحة آمنة مخصصة لممارسة الأنشطة وأداء التدريبات الرياضية، في نموذج عملي يعكس مضمون شعار "مراكزنا بتتغير".

وتؤكد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة استمرارها في المتابعة والرصد الميداني، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات داخل مراكز الشباب، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، مع دعوة الجميع لمتابعة النتائج تباعًا في إطار شعار "مراكزنا بتتغير".

والجدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة كانت قد بدأت منذ أسبوع مبادرة "أجمل مركز شباب"، حيث تشهد المبادرة حاليًا مرحلة التجهيز والإعداد، استعدادًا للإعلان عن الفائزين من بين 19 إدارة، مع مراعاة إمكانات كل مركز عند التقييم والمقارنة، إلى جانب إعداد وتجهيز مقاطع فيديو توثّق الحالة قبل وبعد التطوير، تمهيدًا لبدء أعمال لجنة التحكيم برئاسة السيد وكيل الوزارة لتحديد المراكز الفائزة.

أشرف على المتابعه من إداره الدقي حنان عبد الفتاح مدير الإدارة ،ومسئولي مركز أولاد علام .

وزير الرياضة اشرف صبحي وزارة الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

الاهلي

كامويش يخضع لفحص طبي بمستشفيات الجيزة قبل الانضمام لـ الأهلي

توروب

توروب والشناوي يتفقدان أرض ملعب مباراة الأهلي و يانج أفريكانز

النادي الأهلي

الأهلي بالزي التقليدي أمام يانج أفريكانز غدا

بالصور

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد