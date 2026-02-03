نائب محافظ الجيزة يتفقد السوق الحضاري ومزلقان العياط لمتابعة أعمال النظافة

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، السوق الحضاري الجديد للاطمئنان علي انتظام العمل داخل ومنطقة مزلقان مدينة العياط لمتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات، مشددا برفع تجمعات القمامة والأشغالات أول بأول للحفاظ على المظهر الحضاري بالمدينة، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

من ناحية أخرى، وجه نائب محافظ الجيزة، مسؤلي المدينة والجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي بعمل معاينة علي الطبيعة لمنطقة عبد العظيم عبيد ومتفرعات شارع الجمهورية بمدينة العياط لخدمتها بالصرف الصحي.

كما تابع الشهابي، مشروع انشاء مبنى مجلس مدينة العياط الجديد والذي يقام علي مساحة 1100 م ٢، وذلك في إطار تحديث المنظومة الإدارية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية للمواطنين.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على مسؤولي مديرية الاسكان بمتابعة الأعمال المنفذة بشكل دوري لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع والدفع بوتيرة الأعمال للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد لخدمة أهالي العياط.

واختتم النائب جولته الميدانية بمركز العياط بتفقد أعمال الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بطريق طراد النيل الرابط بين مدينة العياط بقرى جنوب المركز وتفقد أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بمنطقة الغريب مشددا على رفع معدلات التنفيذ طبقا للجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، محمود شنب رئيس مركز العياط، ورضوى حامد وكيل مديرية الاسكان بالمحافظة

ومحمد عبد الرازق مدير عام شبكات جنوب الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة، وأبو النجا عبد الرحمن ممثل مديرية الطرق بالمحافظة، وعبد الرحمن الصمدي ممثل الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي ومسؤلي شركة كهرباء جنوب القاهرة، ومسؤولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة للأعمال.