محافظ الجيزة يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد أسد بن الفرات بالدقي

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان والتي أقامتها مديرية الأوقاف بالجيزة بمسجد اسد بن الفرات بحي الدقي .

وقدم محافظ الجيزة التهنئة إلى الشعب المصري بشكل عام وأبناء محافظة الجيزة وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وأشار المحافظ إلى أهمية الاستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة والتي تم فيها تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام لتعميق وترسيخ معاني الإسلام السمحة وأهدافه السامية في النفوس داعياً المواطنين إلى تحويل تلك النفحات الإيمانية نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد .

بدأت الاحتفالية بتلاوة مباركة للقرآن الكريم ثم ألقى الشيخ سيد عمارة وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة كلمة تحدث فيها عن فضل هذه الليلة المباركة وعن كيفية استلهام الدروس والعبر المستفادة منها اعقبها تقديم ابتهالات تواشيح لصغار المنشدين.

حضر الاحتفالية إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري والشيخ الدكتور سيد عمارة وكيل وزارة الأوقاف وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات وممثلي مديرية الأوقاف .