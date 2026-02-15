محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر الجمهورية الخامس "12عامًا من الكفاح والعمل.. السيسي بناء وطن"

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، فعاليات مؤتمر الجمهورية الخامس 2026 والذي عُقد تحت عنوان «12 عامًا من الكفاح والعمل.. السيسي بناء وطن»، بهدف استعراض ما تحقق من إنجازات على مدار السنوات الماضية والتأكيد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك بحضور د. حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء ود. محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، وكريم بدري، وزير البترول والثروة المعدنية، ود. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ود. أحمد كوجك وزير المالية وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ود. ابراهيم صابر محافظ القاهرة وم. أيمن عطية محافظ القليوبية وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وم. عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وم. طارق لطفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، وأحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، ورؤساء الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وناقش المؤتمر من خلال جلساته المختلفة القضايا الوطنية والجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار 12 عامًا لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة والدولة المدنية الحديثة ودفع عجلة النهضة في مختلف المجالات، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتعزيز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا.

وعلى هامش المؤتمر استعرض المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أبرز المشروعات القومية والتنموية التي جرى تنفيذها بنطاق المحافظة خلال عام 2025، في إطار توجيهات القيادة السياسية مؤكدًا أن محافظة الجيزة شهدت إنجازات ملموسة في عدد من القطاعات الحيوية، انعكست بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أن قطاع الطرق شهد طفرة كبيرة من خلال تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة وتطوير شملت مئات الشوارع بمختلف المراكز والمدن والأحياء، من بينها أكثر من 500 شارع بالإنترلوك، إلى جانب تطوير وتوسعة عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بما أسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع معدلات الأمان.

وفي قطاع التعليم، أشار المحافظ إلى دخول 34 مدرسة جديدة وتوسعات الخدمة التعليمية خلال عامين دراسيين، وفرت نحو ألف فصل دراسي، وساعدت على تقليل الكثافات الطلابية وتحسين البيئة التعليمية.

كما لفت إلى تنفيذ أكثر من 100 مشروع بقطاع مياه الشرب، شملت توسعات وإحلال وتجديد خطوط المياه، بما أسهم في تحسين كفاءة الشبكات وضمان استمرارية الخدمة، إلى جانب تنفيذ أكثر من 130 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي لتحسين كفاءة الشبكات وتقليل الأعطال وحماية المناطق السكنية.

وفي قطاع الصحة، أوضح المحافظ أنه تم افتتاح وتشغيل 7 منشآت وأقسام طبية جديدة، شملت أقسام رعاية مركزة وعناية مركزة لحديثي الولادة وأقسام متخصصة إلى جانب التوسع في خدمات الغسيل الكلوي مع استمرار العمل على رفع كفاءة مستشفى أم المصريين، وتنفيذ مشروع مستشفى بولاق الدكرور الجديدة.

أما في قطاع التموين، فقد أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط أكثر من 35 ألف مخالفة بالمخابز والأسواق ومحطات الوقود، بما ساهم في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين خلال العام الماضي.

وفي إطار دعم القطاع الصناعي، أشار محافظ الجيزة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لدعم المستثمرين والمصنعين بالمناطق الصناعية بعرب أبو ساعد والصف وجرزا بالعياط من خلال إتاحة قروض ميسّرة لتقنين الأوضاع وتطوير البنية التحتية ودعم التوسعات الإنتاجية.

كما استعرض المحافظ جهود تطوير المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش والتي شملت تنفيذ مشروعات مياه ورصف وإنشاء محطة آبار جديدة ورفع كفاءة المحطات القائمة إلى جانب رصف عدد من الطرق الرئيسية بما يدعم النشاط الصناعي والاستثماري.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أن إنجازات محافظة الجيزة خلال عام 2025 تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومواصلة العمل لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.