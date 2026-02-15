قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة: قريبًا طرح منظومة الجمع السكني بحي الهرم لتحسين كفاءة النظافة

أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك في إطار لقاءاته الدورية مع النواب لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قطاعات المحافظة.
وفي بداية اللقاء أوضح المحافظ أن هناك دورًا تكامليًا بين الجهازين التنفيذي والتشريعي مؤكدًا عزمه رفع درجة التنسيق مع النواب وزيادة حجم التعاون المشترك في نطاق كل دائرة  خاصة فيما يتعلق بأعمال المتابعة والرصد والتفقد الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين. 


وتصدرت ملفات النظافة جدول أعمال الاجتماع حيث استعرض المحافظ جهود رفع مستوى النظافة من خلال تطبيق منظومة الجمع السكني من المنبع، ومنع إلقاء القمامة بالشوارع، ورفع كفاءة المقالب العمومية ومتابعة أعمال الجمع والنقل إلكترونيًا.
وفي هذا الإطار أعلن المحافظ أن حي الهرم سيشهد قريبًا تجربة جديدة يتم من خلالها تسليم إدارة منظومة النظافة بالكامل إلى شركة نظافة متخصصة تتولى جمع المخلفات من المصدر مباشرة من الوحدات السكنية (الجمع المنزلي) بما يسهم في القضاء على ظاهرة النباشين ويمنع تراكم القمامة بالشارع ويحسن المظهر الحضاري للمنطقة.
وأكد المحافظ أنه يتم التعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بحرائق المخلفات للحد من ظاهرة الروائح التي شهدتها بعض القطاعات خلال الأيام الماضية.
وفي ملف الإشغالات، اطلع الحضور على تجربة المحافظة الناجحة في القضاء على السوق العشوائي بشارع العريش من خلال توفير مواقع بديلة مجهزة للباعة بما يحافظ على مصادر أرزاقهم ويحقق الانضباط المروري مؤكدًا أنه من المقرر تكرار التجربة في مختلف النقاط الساخنة بالمحافظة حال توافر مواقع بديلة مناسبة مع بحث تكثيف جهود منع التعديات علي الطريق العام بشارع مستشفي الصدر بالعمرانية. 
وفيما يخص ملف الكلاب الضالة أوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري نجحت في تحجيم الظاهرة بعدد من المناطق عبر تنفيذ حملات تطعيم وإنشاء شِلتر لجمع وتعقيم الكلاب لمنع تكاثرها مع مراعاة مبادئ الرفق بالحيوان والحفاظ على التوازن البيئي.
وفي إطار تحسين خدمات الرعاية الصحية، أكد المحافظ استمرار المتابعة لتوفير القوى البشرية اللازمة لتشغيل الوحدات الصحية وأفرع التأمين الصحي بمختلف الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
وبشأن ملف مركبات «التوك توك»، أوضح المحافظ أن مشروع إحلال التوك توك بمركبات «الكيوت» يشهد إقبالًا ملحوظًا من السائقين والمالكين، مع استمرار الحملات لضبط أي مخالفات تتعلق بسير التوك توك بالشوارع الرئيسية أو الانتظار العشوائي، إلى جانب المضي قدمًا في خطة ترقيم المركبات لضبط المنظومة.
واستعرض محافظ الجيزة خلال الاجتماع عددًا من ملفات الخدمات ومشروعات التنمية والتي شملت بدء تطوير سوق شارع ناهيا، ومشروع أرض النجوم، والانتهاء من أعمال المرافق بشوارع ناهيا والرشاح تمهيدًا لبدء أعمال التطوير.
وأكد المهندس عادل النجار سعي المحافظة لزيادة أعداد العاملين بإدارات الإشغالات والمتابعة والتوسع في إقامة الأسواق الحضارية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والتكدسات المرورية.
كما ناقش المحافظ موقف التعليم الفني التجاري، ومدرستي الإمام البوصيري وعلي جمعة بحي بولاق الدكرور حيث وجه المحافظ بسرعة دراسة البدائل المناسبة لتقليل اغتراب الطلاب وتسهيل تسكينهم بمدارس قريبة من محل إقامتهم، مع مراعاة الكثافات الطلابية.
وتابع المحافظ مشروع تحسين الرؤية البصرية بمحيط مستشفى بولاق الدكرور، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لرفع كفاءة مبنى النادي العربي وتوفير مدخل ملائم لحركة المترددين عليه.
وفي نطاق حي جنوب، ناقش المحافظ مشكلات مدارس الوسام وأحمد شوقي وعمرو بن العاص، ووجه مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية بدراسة مقترحات النواب ومتابعة تطوير المدارس ميدانيًا.
كما ناقش مقترحات تحسين الرؤية البصرية لشوارع البحر الأعظم، والنيل السياحي، وميدان المنيب، موجّهًا بسرعة بحث إمكانية إدراجها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية.
وأشار المحافظ إلى أن مشروع محطة عزبة البكباشي للصرف الصحي وصل إلى مراحله النهائية حيث تم إطلاق التيار الكهربائي وجارٍ الانتهاء من الأعمال الفنية وربط الخطوط الفرعية بالمناطق المخدومة للقضاء على مشكلات الصرف بحي جنوب.
كما تطرق الاجتماع إلى ملفات المخابز والمدارس التجريبية، وأسطوانات الغاز بحدائق أكتوبر والمناطق المحيطة، إلى جانب إدارة المساجد بأكتوبر وزايد، حيث تم استعراض جهود تنفيذ 8 مخابز بلدية وتحويل عدد من المدارس إلى نظام التعليم التجريبي وإنشاء إدارتين للأوقاف، وعودة العمل بمصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز.
وأعلن محافظ الجيزة عن إصدار 200 رخصة لسيارات السرفيس لاستيعاب حركة الركاب بين أكتوبر وزايد خلال شهر رمضان، على أن يتم إصدار 200 رخصة إضافية خلال الأشهر المقبلة.
كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع مقترحات استيعاب الطلاب بالمدارس الحكومية والتجريبية بمنطقة المجزر الآلي، واستكمال تطوير شارع المجزر ومركز شباب المنفي، وحل مشكلات الصرف بعدد من الشوارع، وتطوير شبكة الطرق، مع توجيه المحافظ بدراسة مقترح إقامة مجمع خدمات بشارع زغلول بعد توفير قطعة أرض مخصصة للخدمة العامة.
كما تم استعرض مشكلة توصيل الغاز الطبيعي بعدد من عقارات أرض البيبسي بحي الطالبية، حيث شدد المحافظ على ضرورة استيفاء اشتراطات التصالح لتمكين شركة الغاز من تنفيذ الوصلات، مع توجيه بسرعة توصيل الغاز لعمارات استوديو الأهرام.
من جانبهم، أعرب السادة النواب عن تقديرهم لحجم الدعم الذي يتلقونه من المحافظة وأجهزتها التنفيذية مثمنين حرص المحافظ على الاستجابة لمطالبهم والعمل على حل شكاوى المواطنين على أرض الواقع.

حضر الاجتماع محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، والسادة النواب حسام المندوه، محمد إسماعيل، هشام بدوي، أحمد الوليد، هبة الله غالي، حسن عباس، جيهان شاهين، محمد علي، جرجس لاوندي، إيهاب منصور، أحمد الشناوي، أحمد جبيلي، وسيم كمال، وشذا أحمد حبيب، علي خالد، أحمد علي، نشوى الشريف، وجيلان عطية أعضاء مجلس النواب، والنواب عبد السند يمامة، عمرو زايد، محسن البطران، وشيرين صبري أعضاء مجلس الشيوخ عن دوائر الهرم، والدقي، والعجوزة، والطالبية، والعمرانية، وبولاق الدكرور، و6 أكتوبر، والواحات البحرية، إلى جانب قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والأجهزة التنفيذية.

