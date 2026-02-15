قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة
تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء
أحمد موسى: الرئيس وجه بزيادة المرتبات وطالب الحكومة بحلول غير تقليدية لصالح المواطنين
أرخص سيارة موديل 2021 في سوق المستعمل.. كم سعرها؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حماة الوطن: حزمة الحماية الاجتماعية تعزز وتدعم الأسر الاولي بالرعاية

المستشارة ماريان شحاتة
المستشارة ماريان شحاتة
حسن رضوان

أعربت المستشارة ماريان شحاتة، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، عن بالغ تقديرها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة قبيل حلول شهر رمضان مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس قيادة مسؤولة تستشعر احتياجات المواطنين وتتحرك في التوقيت المناسب لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكدت أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحماة الوطن، في بيان اليوم، أن القرارات الأخيرة تجسد رؤية إنسانية واجتماعية متكاملة، تضع المواطن في صدارة أولويات الدولة، وتترجم مفهوم الجمهورية الجديدة إلى واقع عملي يشعر به المواطن في حياته اليومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على مختلف الدول.

وتقدمت المستشارة ماريان شحاته، التهنئة القلبية بمناسبة تزامن الصومين، قالت خلالها بمشاعر تملؤها المودة، نهنئ الإخوة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، والإخوة المسيحيين ببدء صوم عيد القيامة المجيد، مضيفه: أن تزامن هذه الأيام المباركة يرسخ قيم المحبة والترابط، ويؤكد أننا نسيج واحد وإخوة في وطن واحد، داعية الله أن يديم على بلادنا السلام والرخاء..وكل عام وأنتم بخير.

وأوضحت أن التعجيل بإقرار وصرف الدعم النقدي المباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل الشهر الكريم يعكس نهجًا استباقيًا رشيدًا في إدارة الملف الاجتماعي، ويؤكد أن الدولة لا تنتظر تصاعد الضغوط المعيشية، بل تبادر بتقديم الدعم في توقيت يعزز الاستقرار الأسري ويبعث برسائل طمأنة حقيقية للمواطنين.

وأشادت بقرار صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة قبل حلول شهر رمضان، معتبرة أن هذا الإجراء يعكس وعيًا عميقًا بمتطلبات المرحلة، وحرصًا واضحًا على دعم القدرة الشرائية للأسر المصرية، بما يحقق التوازن بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية.

وأضافت أن هذه التوجيهات تؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية، وأن القيادة السياسية تتابع عن كثب أوضاع المواطنين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحويل القرارات إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على جودة حياة المصريين.

واختتمت المستشارة ماريان شحاتة بيانها بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من مبادرات وبرامج دعم متواصلة يعكس رؤية استراتيجية لبناء مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، ويؤكد أن المواطن سيظل دائمًا محور الاهتمام وصُلب عملية التنمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية حماة الوطن السلام

