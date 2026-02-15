حماة الوطن: حزمة الحماية الاجتماعية تعزز وتدعم الأسر الاولي بالرعاية

أعربت المستشارة ماريان شحاتة، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، عن بالغ تقديرها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة قبيل حلول شهر رمضان مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس قيادة مسؤولة تستشعر احتياجات المواطنين وتتحرك في التوقيت المناسب لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكدت أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحماة الوطن، في بيان اليوم، أن القرارات الأخيرة تجسد رؤية إنسانية واجتماعية متكاملة، تضع المواطن في صدارة أولويات الدولة، وتترجم مفهوم الجمهورية الجديدة إلى واقع عملي يشعر به المواطن في حياته اليومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على مختلف الدول.

وتقدمت المستشارة ماريان شحاته، التهنئة القلبية بمناسبة تزامن الصومين، قالت خلالها بمشاعر تملؤها المودة، نهنئ الإخوة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، والإخوة المسيحيين ببدء صوم عيد القيامة المجيد، مضيفه: أن تزامن هذه الأيام المباركة يرسخ قيم المحبة والترابط، ويؤكد أننا نسيج واحد وإخوة في وطن واحد، داعية الله أن يديم على بلادنا السلام والرخاء..وكل عام وأنتم بخير.

وأوضحت أن التعجيل بإقرار وصرف الدعم النقدي المباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل الشهر الكريم يعكس نهجًا استباقيًا رشيدًا في إدارة الملف الاجتماعي، ويؤكد أن الدولة لا تنتظر تصاعد الضغوط المعيشية، بل تبادر بتقديم الدعم في توقيت يعزز الاستقرار الأسري ويبعث برسائل طمأنة حقيقية للمواطنين.

وأشادت بقرار صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة قبل حلول شهر رمضان، معتبرة أن هذا الإجراء يعكس وعيًا عميقًا بمتطلبات المرحلة، وحرصًا واضحًا على دعم القدرة الشرائية للأسر المصرية، بما يحقق التوازن بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية.

وأضافت أن هذه التوجيهات تؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية، وأن القيادة السياسية تتابع عن كثب أوضاع المواطنين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحويل القرارات إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على جودة حياة المصريين.

واختتمت المستشارة ماريان شحاتة بيانها بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من مبادرات وبرامج دعم متواصلة يعكس رؤية استراتيجية لبناء مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، ويؤكد أن المواطن سيظل دائمًا محور الاهتمام وصُلب عملية التنمية.