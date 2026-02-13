قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الموعد وترتيب المجموعة والقناة الناقلة..كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
"رضا المواطن والتحول الأخضر".. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تضع جداول زمنية لتنفيذ مشروعات الاستدامة
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعو إلى الاستعداد للحرب مع فرنسا
حسام حسن يؤدى مناسك العمرة رفقة أسرته| صور
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبًا لنشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة
لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية
أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 13-2-2026
من ساحة الحرب للمراهنات.. تسريب معلومات عسكرية يثير عاصفة في إسرائيل
اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية
التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم استناداً لـ"الاختبار القضائي"
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13 فبراير 2026| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط.. غير تقليدية ولذيذة

مقلوبة القرنبيط
مقلوبة القرنبيط
هاجر هانئ

مقلوبة القرنبيط من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها العديد من الأشخاص، وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي.
قدم الشيف شربيني، مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مقلوبة القرنبيط ، فيما يلي…

مقادير مقلوبة القرنبيط

● زهرات قرنبيط صغيرة
● باذنجان شرائح
● لحمة مسلوقة
● مرقة سلق اللحمة
● أرز
● بصل
● ثوم
● جزر
● كرفس
● زعتر
● ورق لورا
● حبهان
● بهارات
● لومي
● قرفة
● ملح وفلفل
● زيت
● قرنفل

طريقة تحضير مقلوبة القرنبيط

يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الكرفس والزعتر ثم يضاف الأرز وكل البهارات
يضاف الأرز والمرقة وتترك حتى يدخل في السوا
في الوعاء يرص الباذنجان المقلي والقرنبيط المقلي ثم يضاف الأرز واللحمة المسلوقة
ويضاف مرقة سلق اللحمة وتترك حتى تمام النضج وتقدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

