طريقة عمل مقلوبة القرنبيط.. غير تقليدية ولذيذة

مقلوبة القرنبيط من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها العديد من الأشخاص، وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي.

قدم الشيف شربيني، مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مقلوبة القرنبيط ، فيما يلي…

مقادير مقلوبة القرنبيط

● زهرات قرنبيط صغيرة

● باذنجان شرائح

● لحمة مسلوقة

● مرقة سلق اللحمة

● أرز

● بصل

● ثوم

● جزر

● كرفس

● زعتر

● ورق لورا

● حبهان

● بهارات

● لومي

● قرفة

● ملح وفلفل

● زيت

● قرنفل

طريقة تحضير مقلوبة القرنبيط

يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الكرفس والزعتر ثم يضاف الأرز وكل البهارات

يضاف الأرز والمرقة وتترك حتى يدخل في السوا

في الوعاء يرص الباذنجان المقلي والقرنبيط المقلي ثم يضاف الأرز واللحمة المسلوقة

ويضاف مرقة سلق اللحمة وتترك حتى تمام النضج وتقدم