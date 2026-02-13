قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
برلمان

برلماني: تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة خريطة طريق لتخفيف الأعباء ودعم الاقتصاد

النائب محمد نشأت العمدة
النائب محمد نشأت العمدة
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن التكليفات التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيلها الجديد تمثل برنامج عمل واضحًا للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنها تضع المواطن المصري في صدارة الأولويات، خاصة فيما يتعلق بتخفيف الضغوط المعيشية وتحسين مستوى الخدمات.

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إن تركيز الرئيس على التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات العالمية والإقليمية، وحرص الدولة على بناء اقتصاد قوي قادر على توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وأضاف وكيل مشروعات البرلمان، أن توجيهات الرئيس بشأن وضع خطط تنفيذية محددة لكل وزارة تتضمن مستهدفات زمنية ومؤشرات قياس أداء تمثل نقلة مهمة في أسلوب العمل الحكومي، حيث تعزز من الشفافية والمساءلة، وتضمن المتابعة المستمرة للإنجازات على أرض الواقع.

وأوضح نشأت العمده أن، تكليف الحكومة بالعمل على خفض الدين العام وطرح أفكار غير تقليدية لإدارته إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص، يفتح المجال أمام جذب مزيد من الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على فرص العمل ومستوى دخول المواطنين.

وأشار عضو مجلس  النواب. .إلى أن البُعد الاجتماعي في التكليفات الرئاسية كان واضحًا، خاصة ما يتعلق بـ الارتقاء بمنظومة التعليم، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتيسير العلاج للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الملفات تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.


وشدد نائب الصعيد، على أن توجيه الرئيس بضرورة التواصل الفعّال مع الرأي العام وتقديم المعلومات بشفافية يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويساعد في مواجهة الشائعات وبناء وعي حقيقي بالتحديات والإنجازات.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة حديثه، بالتأكيد على أن مجلس النواب سيدعم جهود الحكومة في تنفيذ هذه التكليفات، مع القيام بدوره الرقابي لضمان تحقيق النتائج المرجوة، قائلاً: "المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع، والحكومة الجديدة أمام مسؤولية كبيرة، لكنها تملك رؤية واضحة ودعمًا سياسيًا يمكّنها من تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق نقلة حقيقية في مستوى المعيشة."

النواب مجلس النواب اخبار ابرلمان نواب نواب البرلمان

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

الدكتور ابو اليزيد سلامة

خطيب الجامع الأزهر يرد على منكري السنة: مصدر تشريعي مفسر للقرآن لا غنى عنه

خطيب المسجد الحرام

بلوغ التقوى.. خطيب المسجد الحرام يوضح الغاية العظمى من صيام رمضان

أعظمها شهر رمضان

أعظمها شهر رمضان.. خطيب المسجد الحرام: الله تعالى فاضل بين الأزمنة

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

