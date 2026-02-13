برلماني: تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة خريطة طريق لتخفيف الأعباء ودعم الاقتصاد

أكد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن التكليفات التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيلها الجديد تمثل برنامج عمل واضحًا للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنها تضع المواطن المصري في صدارة الأولويات، خاصة فيما يتعلق بتخفيف الضغوط المعيشية وتحسين مستوى الخدمات.

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إن تركيز الرئيس على التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات العالمية والإقليمية، وحرص الدولة على بناء اقتصاد قوي قادر على توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وأضاف وكيل مشروعات البرلمان، أن توجيهات الرئيس بشأن وضع خطط تنفيذية محددة لكل وزارة تتضمن مستهدفات زمنية ومؤشرات قياس أداء تمثل نقلة مهمة في أسلوب العمل الحكومي، حيث تعزز من الشفافية والمساءلة، وتضمن المتابعة المستمرة للإنجازات على أرض الواقع.

وأوضح نشأت العمده أن، تكليف الحكومة بالعمل على خفض الدين العام وطرح أفكار غير تقليدية لإدارته إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص، يفتح المجال أمام جذب مزيد من الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على فرص العمل ومستوى دخول المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب. .إلى أن البُعد الاجتماعي في التكليفات الرئاسية كان واضحًا، خاصة ما يتعلق بـ الارتقاء بمنظومة التعليم، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتيسير العلاج للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الملفات تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.



وشدد نائب الصعيد، على أن توجيه الرئيس بضرورة التواصل الفعّال مع الرأي العام وتقديم المعلومات بشفافية يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويساعد في مواجهة الشائعات وبناء وعي حقيقي بالتحديات والإنجازات.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة حديثه، بالتأكيد على أن مجلس النواب سيدعم جهود الحكومة في تنفيذ هذه التكليفات، مع القيام بدوره الرقابي لضمان تحقيق النتائج المرجوة، قائلاً: "المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع، والحكومة الجديدة أمام مسؤولية كبيرة، لكنها تملك رؤية واضحة ودعمًا سياسيًا يمكّنها من تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق نقلة حقيقية في مستوى المعيشة."