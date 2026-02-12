باذنجان مخلل بهريسة الشطة من المقبلات اللذيذة و الشهية التي يمكنك إعدادها و تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل باذنجان مخلل بهريسة الشطة، فيما يلي….

مقادير باذنجان مخلل بهريسة الشطة



● باذنجان رومي عروس أسود وأبيض

● ثوم

● خل

● فلفل حار

● هريسة شطة

● عصير ليمون

● كمون ناعم

● ملح

● زيت للقلي

طريقة تحضير باذنجان مخلل بهريسة الشطة



يقطع الباذنجان الفلفل الحار ويقلى في الزيت

يضرب في الكبة الثوم والخل والهريسة وعصير الليمون والكمون والملح

يضاف خليط الثوم لخليط الباذنجان والفلفل الحار

يوضع الخليط في برطمان نظيف جاف في الثلاجة ويستخدم .