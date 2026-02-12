التدفئة الداخلية وسوء التهوية في الشتاء .. مخاطر صحية خفية يجب أن تعرفها

يحذر الخبراء من أن التدفئة الداخلية بدون تهوية مناسبة قد تحبس الملوثات، مما يزيد من مخاطر التسمم بأول أكسيد الكربون، وأمراض الجهاز التنفسي، والالتهابات، ومتلازمة المباني المريضة. وتزيد المنازل المغلقة من ركود الهواء في فصل الشتاء. ويوصي الخبراء بالتهوية الجيدة، وأجهزة كشف أول أكسيد الكربون، والصيانة الدورية لأجهزة التدفئة لحماية جودة الهواء الداخلي والصحة العامة.

مع حلول فصل الشتاء، يصبح التدفئة الداخلية ضرورية للراحة. ولكن وفقًا للدكتور جاي مولرباتان، استشاري أمراض الرئة في مستشفى بي دي هيندويا ومركز البحوث الطبية، فإن المنازل سيئة التهوية مع التدفئة الداخلية يمكن أن تزيد بشكل كبير من تلوث الهواء الداخلي، مما يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة.

وأضاف: "يؤدي هذا إلى تكوين هواء راكد وخطير، مما يُسبب مخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك التسمم بثاني أكسيد الكربون، ومشاكل تنفسية حادة ناتجة عن العفن والرطوبة، والصداع، وزيادة انتقال الفيروسات". وبينما تُحكم إغلاق العديد من المنازل الحديثة للحفاظ على الدفء، فإن هذه العملية قد تُحسّن كفاءة الطاقة، لكنها في الوقت نفسه تحبس الملوثات داخلها. وبدون تدفق هواء مناسب، تتراكم الغازات الضارة والمواد المسببة للحساسية، مما يُؤدي إلى تكوين هواء راكد وخطير.

لماذا يصبح التدفئة الداخلية خطيرة بدون تهوية؟



تُعدّ المنازل التي تستخدم سخانات الغاز غير المزودة بتهوية، أو مواقد الحطب، أو المدافئ، أو سخانات الكيروسين، أكثر عرضةً للخطر. ووفقًا للدكتور مولرباتان، فإنّ التهوية غير الكافية تمنع إطلاق نواتج الاحتراق الثانوية، مثل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون الزائد، بشكل آمن.

يُعدّ أول أكسيد الكربون غازاً خطيراً للغاية لكونه عديم اللون والرائحة، مما يجعل اكتشافه صعباً. حتى التعرض لمستويات منخفضة منه قد يُسبب الصداع والدوار والغثيان والتشوش، وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي إلى التسمم المميت.

المخاطر الصحية الرئيسية لسوء التهوية



يسلط الدكتور مولرباتان الضوء على العديد من المخاطر الرئيسية المرتبطة بالتدفئة الداخلية وضعف تدفق الهواء، والتي تشمل ما يلي:

مشاكل في الجهاز التنفسي

يؤدي سوء التهوية إلى زيادة التعرض للغبار والمركبات العضوية المتطايرة وجراثيم العفن والمواد المسببة للحساسية. كما أن الجدران الرطبة والأماكن المغلقة تشجع نمو العفن، مما يؤدي إلى الإصابة بالربو والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الأنف التحسسي والسعال المزمن.

التسمم بأول أكسيد الكربون

قد تتسبب أنظمة التدفئة المعيبة أو سيئة التهوية في تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يقلل من إمداد الأعضاء الحيوية بالأكسجين. تشمل الأعراض الضعف، وألم الصدر، وتشوش الرؤية، وفقدان الوعي.

متلازمة المباني المريضة

يعاني الكثير من الأشخاص من أعراض مستمرة داخل المباني، تشمل الصداع، وتهيج الحلق، وعدم الراحة في العين، والغثيان، والإرهاق، والتي غالباً ما تخفّ عند الخروج إلى الهواء الطلق. تُعرف هذه الحالة باسم متلازمة المباني المريضة.

زيادة خطر الإصابة بالعدوى

يُتيح ركود الهواء داخل المنازل للفيروسات والبكتيريا فرصةً للانتشار لفترة أطول. وخلال فصل الشتاء، يُؤدي سوء التهوية إلى زيادة انتشار الإنفلونزا، وكوفيد-19، وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي، لا سيما في المنازل المكتظة بالسكان.

انخفاض الأداء الذهني

قد تؤدي المستويات المرتفعة من ثاني أكسيد الكربون إلى النعاس وضعف التركيز والإرهاق الذهني. وتشير الدراسات إلى أن عدم كفاية تدفق الهواء يؤثر على الأداء المعرفي والإنتاجية.

الآثار الصحية طويلة المدى

قد يؤدي التعرض المزمن لملوثات الهواء الداخلي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الرئة المزمنة، وحتى بعض أنواع السرطان.

طرق سهلة لحماية صحتك



يمكن لبعض الخطوات البسيطة التي ذكرها الدكتور مولرباتان أن تحسن جودة الهواء الداخلي بشكل كبير، بما في ذلك:

افتح النوافذ يومياً للتهوية المتبادلة

استخدم مراوح الشفط في المطابخ والحمامات

قم بتركيب أجهزة كشف أول أكسيد الكربون

قم بصيانة السخانات والمداخن بانتظام

تجنب أجهزة التدفئة غير المزودة بتهوية

ضع في اعتبارك تركيب أنظمة تهوية استعادة الحرارة الميكانيكية (MHRV)، التي تستبدل الهواء الراكد بهواء نقي مُفلتر مع الحفاظ على دفء المكان.

