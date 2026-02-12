قبل الشراء.. أنواع مكسرات المغشوشة في الأسواق

حذرت سلامة الغذاء من انتشار بعض أنواع المكسرات المغشوشة أو رديئة الجودة في الأسواق، خاصة مع زيادة الإقبال على شرائها في المواسم المختلفة، ما يستدعي توخي الحذر عند الشراء حفاظًا على الصحة العامة.



وتتنوع صور الغش بين تلميع اللوز بمواد صناعية لإخفاء قدمه ومنحه مظهرًا لامعًا، وصبغ الفستق بألوان غير طبيعية لإعطائه شكلًا أكثر جاذبية، إلى جانب خلط بعض أنواع الكاجو بمكسرات أقل جودة أو إعادة تعبئة منتجات قديمة وطرحها في الأسواق على أنها طازجة.



كما يشكل سوء التخزين أحد أبرز المخاطر، إذ قد تؤدي الرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة إلى نمو فطريات تنتج سمومًا ضارة تعرف بـ«الأفلاتوكسين»، والتي قد تؤثر على الكبد والصحة العامة عند استهلاكها بكميات كبيرة أو بشكل متكرر.



ومن أبرز العلامات التي تشير إلى فساد المكسرات:

ظهور رائحة زنخة، أو طعم مر، أو تغير واضح في اللون، أو وجود شوائب وحشرات دقيقة داخل العبوة.



وينصح مختصون بضرورة شراء المكسرات من مصادر موثوقة، والتأكد من وجود بيانات واضحة تشمل تاريخ الإنتاج والصلاحية، مع تجنب المنتجات المعروضة دون تغليف محكم أو المباعة بأسعار منخفضة بشكل غير مبرر.

ويظل وعي المستهلك وفحص المنتج جيدًا قبل الشراء هو العامل الأهم لتجنب الوقوع ضحية للغش التجاري.