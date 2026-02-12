قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

متى تقلق؟.. كل ما تود معرفته عن سرطان الثدي لدى المراهقات

هاجر هانئ

يُعدّ سرطان الثدي لدى المراهقات نادرًا للغاية، إذ تكون معظم كتل الثدي لديهنّ حميدة، وغالبًا ما ترتبط بتغيرات هرمونية أو أورام ليفية غدية. ويؤكد الأطباء على أهمية الوعي بدلًا من الذعر. يُنصح باستشارة الطبيب إذا كانت الكتل صلبة، أو متزايدة الحجم، أو غير منتظمة الشكل، أو مصحوبة بتغيرات جلدية أو إفرازات من الحلمة. يضمن التقييم المبكر طمأنة المريضة وتوفير الرعاية في الوقت المناسب عند الحاجة.
 

يرتبط مصطلح سرطان الثدي عادةً بالنساء الأكبر سنًا، غالبًا فوق سن الأربعين أو الخمسين. ولكن ماذا عن المراهقات؟ هل يمكن أن تُصاب المراهقات بسرطان الثدي؟ يقول الأطباء نعم، ولكن ذلك نادر للغاية. يُمثل سرطان الثدي لدى المراهقات نسبة ضئيلة جدًا من إجمالي حالات سرطان الثدي في العالم. في الواقع، الغالبية العظمى من كتل الثدي التي تُكتشف لدى المراهقات حميدة، أي غير سرطانية.

لكن مع ذلك، فإن الندرة لا تعني الاستحالة. يقول الدكتور روهان خانديلوال، المدير المساعد لمركز الثدي في مستشفى سي كي بيرلا: "في سن المراهقة، يمر الجسم بتغيرات هرمونية كبيرة تؤثر على الثديين. وقد يتسبب النمو المحفز بواسطة هرمون الإستروجين في ظهور الثديين بشكل متكتل، ومؤلم، وغير متماثل".

بحسب الدكتور خانديلوال، من الشائع أيضاً أن يلاحظ الشباب ظهور عُقيدات أو كتل خلال هذه الفترة. وفي معظم الحالات، تكون هذه حالات حميدة مثل الأورام الليفية الغدية، وهي أورام ملساء متحركة وغير مؤلمة. وأضاف: "قد تبقى ثابتة أو حتى تختفي من تلقاء نفسها مع مرور الوقت".
الوعي مهم
يؤكد الأطباء على أهمية الوعي، لا الذعر. لا يزال نسيج الثدي لدى المراهقات في طور النمو، مما يجعل الأورام الخبيثة الحقيقية نادرة الحدوث. وعندما يُصاب الشباب بالسرطان، فقد يكون مرتبطًا بعوامل وراثية قوية، مثل الطفرات الوراثية (بما في ذلك طفرات جين BRCA)، أو وجود تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان الثدي، أو التعرض المسبق للعلاج الإشعاعي للصدر خلال الطفولة.

على الرغم من ندرة حدوثه، لا ينبغي استبعاد الإصابة بسرطان الثدي لدى المراهقات. مع ذلك، قد تثير بعض عوامل الخطر القلق، لا سيما وجود تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان الثدي أو المبيض في سن مبكرة. يقول الدكتور خانديلوال: "قد يكون الاستعداد الوراثي عاملاً أيضاً، مع أن السرطانات الناتجة عن طفرات وراثية تميل إلى الظهور في سن متقدمة. أما لدى المراهقات اللاتي لا يعانين من عوامل الخطر، فإن احتمالية كون كتلة الثدي سرطانية تبقى ضئيلة للغاية".

سرطان الثدي

متى يجب أن تقلق؟

من المهم معرفة متى يجب القلق بدلاً من توقع الأسوأ دائماً. يقول الدكتور خانديلوال إنه من المهم طلب المساعدة الطبية إذا كانت كتلة الثدي صلبة وغير منتظمة وملتصقة بالأنسجة المحيطة بها، أو إذا كانت تنمو لأسابيع أو شهور. تشمل العلامات الأخرى التي تستدعي القلق ما يلي:

تغيرات مستمرة في الجلد، مثل ظهور التكتلات أو الاحمرار
انقلاب جديد للحلمة
إفرازات غير مبررة من الحلمة
ألم لا يتغير مع الدورة الشهرية


كيف يتم تشخيص سرطان الثدي؟

لذا، فإن أسلوب التشخيص لدى المراهقات يتسم بالتحفظ المتعمد. يُعدّ التصوير بالموجات فوق الصوتية الخيار الأمثل مبدئيًا لفحص كتل الثدي لدى الشابات، كونه غير جراحي ومكملاً لنسيج الثدي الكثيف والنامي لدى المراهقات. وعليه، تُؤجَّل طرق الفحص الأكثر توغلاً إلى حين ظهور نتائج مشبوهة أو متفاقمة.

واختتمت الدكتورة خانديلوال حديثها قائلة: "من منظور استشرافي، ينبغي التركيز على التوعية بدلاً من الخوف. لذا، يجب توعية المراهقات بشكل وملمس نمو الثدي الطبيعي، حتى يتمكنّ من تنبيه الآخرين إلى أي تغييرات دون خوف. ومن شأن التواصل المفتوح حول قضايا صحة الثدي، دون وصمة عار أو خوف، أن يشجع على الإبلاغ عن المخاوف الحقيقية".

المصدر: timesnownews

