اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
طقس ااغد.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
نتنياهو: تجريد حماس من سلاحها الثقيل يعني بنادقها المستخدمة في 7 أكتوبر
مرأة ومنوعات

حلوى لذيذة.. طريقة عمل كيك التمر في البيت

كيك التمر
كيك التمر
هاجر هانئ

كيك التمر من الحلويات اللذيذة و الشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي.

وقدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيك التمر فيما يلي خطوة بخطوة.

مقادير كيك التمر

● 160 جرام تمر منزوع النوى ومفروم
● 2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
● 250 مل ماء مغلي
● 100 جرام زبدة
● بيضة
● 175 جرام سكر بني غامق
● 2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
● 225 جرام دقيق
● 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر


طريقة تحضير كيك التمر

ضعي التمر، الزبدة، بيكنج صودا، والماء المغلي في وعاء معدني كبير.
اتركي الخليط جانبًا لمدة ساعة حتى يلين التمر.
سخّني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 160°م.
ادهني قالب الكيك بالزيت ثم رشّيه بقليل من الدقيق.
أضيفي البيضة، السكر البني الداكن، وخلاصة الفانيليا إلى خليط التمر بعد أن يلين
ثم اخفقي جيدًا جدًا حتى تمتزج البيضة والسكر تمامًا.
انخلي الدقيق والبيكنج باودر فوق المكونات السائلة
قلّبي برفق ولكن جيدًا حتى يتجانس الخليط.
اسكبي الخليط في القالب المدهون، ثم اخبزه لمدة 55 دقيقة، أو حتى يخرج عود خشبي نظيفًا عند غرسه في المنتصف.
اتركي الكيك ليبرد داخل القالب فوق شبك التبريد.

