قبل زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين .. أبناء ترامب يدخلون في نزاع مع ملياردير صيني

كشفت تقارير صحفية عن تصاعد حالة من الجدل داخل عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تداول معلومات تشير إلى وجود خلافات بين أبناء العائلة مرتبطة بملفات أعمال واستثمارات خارجية، من بينها علاقات يُقال إنها تتصل برجل أعمال صيني ملياردير.

وبحسب ما أوردته التقارير، فإن الخلافات بين أبناء ترامب لا تقتصر فقط على الجوانب العائلية أو الشخصية، بل تمتد إلى مصالح مالية واستثمارات وشراكات تجارية معقدة، ما أدى إلى توتر داخل دائرة العائلة المقربة.

وأشار التقرير إلى أن اسم بارون ترامب، نجل الرئيس الأمريكي، تم ذكره في سياق الحديث عن هذه الخلافات، رغم عدم وجود أي أدلة أو تصريحات رسمية تؤكد تورطه المباشر في أي نزاع أو تعاملات مرتبطة بالملف.

كما أوضحت المصادر أن أبناء ترامب الكبار يواجهون بالفعل تبايناً في وجهات النظر حول إدارة الاستثمارات العائلية، وهو ما ينعكس أحياناً على شكل خلافات داخلية يتم تداولها إعلامياً، خصوصاً مع ارتباط بعض الملفات برجال أعمال أجانب ذوي نفوذ.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من عائلة ترامب أو من الجهات المعنية حول ما ورد في التقرير، فيما تبقى المعلومات المتداولة في إطار التقارير الإعلامية غير المؤكدة ..