إسلام آباد: إعادة الطاقم الإيراني والباكستاني على متن السفن التي احتجزتها واشنطن

صرح وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، بأنه تحدث مع نظيريه الإيراني والسنغافوري بشأن إعادة أفراد الطاقم على متن السفن التي احتجزتها الولايات المتحدة.

وطلب دار من وزير الخارجية السنغافوري، فيفيان بالاكريشنان، المساعدة في تسهيل إعادة "11 بحارًا باكستانيًا و20 بحارًا إيرانيًا، كانوا على متن سفن احتجزتها السلطات الأمريكية وتتواجد حاليًا بالقرب من المياه السنغافورية"، وذلك في منشور له على موقع إكس اليوم الجمعة.

كما تحدث دار مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وأكد أن إسلام آباد "على أتم الاستعداد لتسهيل عودة المواطنين الإيرانيين إلى إيران بأمان عبر باكستان".

ولم يحدد دار، السفن التي كان على متنها أفراد الطاقم.

يذكر أن الولايات المتحدة احتجزت العديد من ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات في المحيط الهندي.