ترامب: السفن تتجه من مضيق هرمز إلى الموانئ الأمريكية لشراء النفط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عدداً من السفن بدأت في تغيير مسارها بعيداً عن مضيق هرمز، متجهة إلى الموانئ الأمريكية لشراء النفط بشكل مباشر من الولايات المتحدة.



وأضاف ترامب أن بلاده تمتلك كميات ضخمة من النفط، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تعاني حالياً من أي أزمات في قطاع الطاقة.

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً إلى تبادل إطلاق النار بين إيران والقوات الأمريكية في مضيق هرمز، قائلاً: "نحن نجري مفاوضات مع إيران، ولا يزال وقف إطلاق النار سارياً".

وأضاف: "طلبت منا باكستان وقف "مشروع الحرية" خلال المفاوضات".

وفي وقت سابق، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن “ثلاث مدمرات أمريكية عبرت مضيق هرمز بنجاح تحت وابل من النيران، أي دولة طبيعية كانت ستسمح للمدمرات بالمرور.

وأضاف: إيران ليست دولة طبيعية يقودها مجانين، لو أتيحت لهم الفرصة لاستخدام الأسلحة النووية، لفعلوا ذلك بلا شك، لن تتاح لهم هذه الفرصة أبدًا.