ترامب: ضرب الأهداف الإيرانية مجاملات لطيفة.. ووقف إطلاق النار ساري المفعول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC News إن "الضربات على الأهداف الإيرانية كانت مجرد ‘مجاملات لطيفة'، ولا يزال وقف إطلاق النار ساري المفعول".

كما أفاد التلفزيون الإيراني بـ"عودة الأمور إلى طبيعتها"، وقال إنه "تم رفع حالة الطوارئ على ساحل إيران وفي مضيق هرمز.

أفادت وكالة ماهر الإيرانية للأنباء بسماع دوي انفجارات على شاطئ سيريك.

كما أعلن الجيش الأمريكي أن "قواتنا اعترضت هجمات إيرانية، وردّت على هجمات استهدفت مدمرات أمريكية في مضيق هرمز.

وهاجمت القوات منشآت عسكرية إيرانية دفاعاً عن النفس".

وأضاف البيان: "لسنا مهتمين بالتصعيد، لكننا مستعدون للدفاع عن قواتنا".