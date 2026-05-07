أسعار البنزين تؤلم الأمريكان.. صدمة اقتصادية وغضب شعبي يتصاعد ضد ترامب

أفادت الغالبية العظمى من الأمريكيين بأنهم يشعرون بضغوط مالية نتيجة الارتفاع التاريخي في أسعار البنزين، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته NPR/PBS News/Marist ونُشر يوم الأربعاء.

أسعار الوقود في أمريكا

وقال أكثر من 8 من كل 10 أمريكيين إنهم يعانون من ضغط كبير (33%) أو طفيف (48%) على ميزانية أسرهم بسبب ارتفاع أسعار الوقود، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأشار 19% فقط إلى أنهم لا يشعرون بأي ضغط على الإطلاق بسبب أسعار البنزين.

ووفقًا لجمعية السيارات الأمريكية (AAA)، ارتفع متوسط ​​سعر البنزين العادي على المستوى الوطني لمدة 15 يومًا متتالية، ليصل يوم الخميس إلى 4.56 دولارًا للجالون، وهذا ارتفاع حاد من 2.98 دولارًا للجالون قبل بدء الحرب في الشرق الأوسط.

ووجد الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من 27 إلى 30 أبريل، أن 63% من الأمريكيين يُحمّلون الرئيس دونالد ترامب مسؤولية كبيرة أو كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

ويشمل ذلك 89% من الديمقراطيين، و32% من الجمهوريين، و63% من المستقلين.

لم يُحمّل سوى 37% من الجمهور ترامب المسؤولية، أو حمّلوه مسؤولية ضئيلة.

يبلغ متوسط ​​سعر البنزين حاليًا 4 دولارات أو أكثر للجالون في 47 ولاية أمريكية، وتتصدرها كاليفورنيا (6.16 دولارًا)، وواشنطن (5.75 دولارًا)، وهاواي (5.66 دولارًا)، وأوريجون (5.33 دولارًا).

الولايات الثلاث التي شهدت أكبر زيادة في أسعار البنزين للغالوج خلال عام واحد، فاز بها ترامب في انتخابات 2024: أوهايو (بزيادة قدرها 1.71 دولارًا عن العام الماضي)، وميشيجان (بزيادة قدرها 1.64 دولارًا)، وألاسكا (بزيادة قدرها 1.61 دولارًا).